Google Trends 2025: ఏ స్టార్ పేరే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సెర్చ్లో టాప్ ర్యాంక్ సాధించిందో చూడండి
2025 గూగుల్ సెర్చ్ ట్రెండ్స్లో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ టాలీవుడ్ నుంచి 'మోస్ట్ సెర్చ్డ్ స్టార్'గా అగ్రస్థానంలో నిలిచారు. అట్లీ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ‘AA22’తో పాటు ఆయన లైనప్లో ఉన్న ఇతర క్రేజీ ప్రాజెక్టుల కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
మరో ఐదు రోజుల్లో ఈ ఏడాది ముగియనుంది, అప్పుడే మనం కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం పలికేందుకు సిద్ధమైపోయాం. ఇదిలా ఉండగా, 2025 గూగుల్ సెర్చ్ ట్రెండ్స్ టాలీవుడ్ గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను వెల్లడించాయి. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ (బన్నీ), ఈ ఏడాది గూగుల్లో అత్యధికంగా సెర్చ్ చేయబడిన టాలీవుడ్ నటుడిగా అగ్రస్థానంలో నిలిచారు.
2024 చివరలో వచ్చిన ‘పుష్ప-2’ సెన్సేషనల్ హిట్ అవ్వడంతో, 2025 అంతటా బన్నీ పేరు మార్మోగిపోయింది. దీనికి తోడు, కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ అట్లీతో ఆయన చేయబోతున్న భారీ ప్రాజెక్ట్ ‘AA22’ వార్తలు అభిమానుల్లో విపరీతమైన క్యూరియాసిటీని పెంచాయి. అందుకే అల్లు అర్జున్ గూగుల్ సెర్చ్ల్లో టాప్లో నిలిచారు.
డిసెంబర్ 24 వరకు ఉన్న గూగుల్ డేటా ప్రకారం, 2025లో అత్యధికంగా సెర్చ్ చేయబడిన టాప్ 5 టాలీవుడ్ హీరోలు వీరే:
- అల్లు అర్జున్
- ప్రభాస్
- మహేష్ బాబు
- పవన్ కళ్యాణ్
- జూనియర్ ఎన్టీఆర్
అల్లు అర్జున్ క్రేజ్ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ఆయన చేతిలో క్రేజీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్తో నాలుగోసారి జట్టుకట్టడంతో పాటు, అట్లీ దర్శకత్వంలో ఒక సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ సినిమాలో నటించబోతున్నారు. తన పాన్-ఇండియా ఇమేజ్ మరియు వరుస సినిమాలతో బన్నీ హవా టాలీవుడ్లో 2026 వరకు గట్టిగా కొనసాగేలా కనిపిస్తోంది.
తన తదుపరి సినిమాలతో బన్నీ ఎలాంటి వండర్స్ క్రియేట్ చేస్తారో అని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. టాలీవుడ్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన నటుడిగా అల్లు అర్జున్ మరోసారి తన సత్తా చాటారు.