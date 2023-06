Adipurush: రాములోరి సినిమాకు విచ్చేసిన హనుమంతుడు.. వీడియో వైరల్..

Hanuman Jii watching Movie 🥰🥰🥰🥰😍😍😍

JAI SRI RAM🙏#Adhipurush @PrabhasRaju @omraut jii you said for Hanuman Jii keliae ak seat hona real now Hanuman Jii came to watch movie

JAI SRI RAM🙏#HANUMAN #JaiSriRam @TSeries @UV_Creations @peoplemediafcy @AdhipurushFlim pic.twitter.com/95F14BGr1o