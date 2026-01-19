Monday TV Movies (సోమవారం, జనవరి 19, 2026)
ఈరోజు (జనవరి 19) సోమవారం తెలుగు టీవీ ఛానళ్లలో ప్రసారమయ్యే సినిమాల పూర్తి షెడ్యూల్. స్టార్ మా, జెమిని, జీ సినిమా, ఈటీవీల్లో ఏ సమయానికి ఏ సినిమా వస్తుందో తెలుసుకోండి.
స్టార్ మా మూవీస్ (Star MAA Movies)
ఈ ఛానల్లో ఈరోజు భారీ బడ్జెట్ యాక్షన్ సినిమాల సందడి కనిపిస్తోంది:
మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు – అఖండ
మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు – లైగర్
రాత్రి 6:00 గంటలకు – ధమాకా
రాత్రి 9:00 గంటలకు – మగధీర
జెమిని మూవీస్ (Gemini Movies)
జెమిని మూవీస్లో రొమాన్స్ మరియు యాక్షన్ మేళవింపు ఉన్న సినిమాలు ఇవే:
ఉదయం 10:00 గంటలకు – అతిథి
మధ్యాహ్నం 1:00 గంటలకు – బంగారు బుల్లోడు
సాయంత్రం 4:00 గంటలకు – హీరో
రాత్రి 7:00 గంటలకు – పెళ్లి చేసుకుందాం
రాత్రి 10:00 గంటలకు – మేడ మీద అబ్బాయి
జీ సినిమాలు (Zee Cinemalu)
జీ సినిమాలో ఫీల్ గుడ్ సినిమాలతో పాటు పొలిటికల్ థ్రిల్లర్స్ ఉన్నాయి:
మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు – 777 ఛార్లీ
మధ్యాహ్నం 3:00 గంటలకు – భగీరథ
సాయంత్రం 6:00 గంటలకు – మహాన్
రాత్రి 9:00 గంటలకు – యమన్
ఈటీవీ సినిమా (ETV Cinema)
పాతాళ భైరవి కాలం నుంచి నిన్నటి సినిమాల వరకు ఇక్కడ చూడవచ్చు:
మధ్యాహ్నం 1:00 గంటలకు – బొబ్బిలి వంశం
సాయంత్రం 4:00 గంటలకు – కోడల్లోస్తున్నారు జాగ్రత్త
రాత్రి 7:00 గంటలకు – సుగుణ సుందరి
రాత్రి 10:00 గంటలకు – మా ఆయన సుందరయ్య
ప్రధాన ఛానళ్లలో మరికొన్ని సినిమాలు:
స్టార్ మా: ఉదయం 9:00 గంటలకు మరియు రాత్రి 10:30 గంటలకు – నువ్వే నువ్వే
జీ తెలుగు: ఉదయం 9:00 గంటలకు – చిరుత; సాయంత్రం 4:30 గంటలకు – నా పేరు శివ
జెమిని టీవీ: ఉదయం 9:00 గంటలకు – లక్ష్మీ నరసింహా; మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు – మీటర్
స్టార్ మా గోల్డ్: మధ్యాహ్నం 2:00 గంటలకు – రాధాగోపాలం; సాయంత్రం 5:00 గంటలకు – అర్జున్; రాత్రి 8:30 గంటలకు – ప్రేమకథా చిత్రమ్