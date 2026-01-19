  • Menu
Monday TV Movies (సోమవారం, జనవరి 19, 2026)

Highlights

ఈరోజు (జనవరి 19) సోమవారం తెలుగు టీవీ ఛానళ్లలో ప్రసారమయ్యే సినిమాల పూర్తి షెడ్యూల్. స్టార్ మా, జెమిని, జీ సినిమా, ఈటీవీల్లో ఏ సమయానికి ఏ సినిమా వస్తుందో తెలుసుకోండి.

స్టార్ మా మూవీస్ (Star MAA Movies)

ఈ ఛానల్‌లో ఈరోజు భారీ బడ్జెట్ యాక్షన్ సినిమాల సందడి కనిపిస్తోంది:

మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు – అఖండ

మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు – లైగర్

రాత్రి 6:00 గంటలకు – ధమాకా

రాత్రి 9:00 గంటలకు – మగధీర

జెమిని మూవీస్ (Gemini Movies)

జెమిని మూవీస్‌లో రొమాన్స్ మరియు యాక్షన్ మేళవింపు ఉన్న సినిమాలు ఇవే:

ఉదయం 10:00 గంటలకు – అతిథి

మధ్యాహ్నం 1:00 గంటలకు – బంగారు బుల్లోడు

సాయంత్రం 4:00 గంటలకు – హీరో

రాత్రి 7:00 గంటలకు – పెళ్లి చేసుకుందాం

రాత్రి 10:00 గంటలకు – మేడ మీద అబ్బాయి

జీ సినిమాలు (Zee Cinemalu)

జీ సినిమాలో ఫీల్ గుడ్ సినిమాలతో పాటు పొలిటికల్ థ్రిల్లర్స్ ఉన్నాయి:

మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు – 777 ఛార్లీ

మధ్యాహ్నం 3:00 గంటలకు – భగీరథ

సాయంత్రం 6:00 గంటలకు – మహాన్

రాత్రి 9:00 గంటలకు – యమన్

ఈటీవీ సినిమా (ETV Cinema)

పాతాళ భైరవి కాలం నుంచి నిన్నటి సినిమాల వరకు ఇక్కడ చూడవచ్చు:

మధ్యాహ్నం 1:00 గంటలకు – బొబ్బిలి వంశం

సాయంత్రం 4:00 గంటలకు – కోడల్లోస్తున్నారు జాగ్రత్త

రాత్రి 7:00 గంటలకు – సుగుణ సుందరి

రాత్రి 10:00 గంటలకు – మా ఆయన సుందరయ్య

ప్రధాన ఛానళ్లలో మరికొన్ని సినిమాలు:

స్టార్ మా: ఉదయం 9:00 గంటలకు మరియు రాత్రి 10:30 గంటలకు – నువ్వే నువ్వే

జీ తెలుగు: ఉదయం 9:00 గంటలకు – చిరుత; సాయంత్రం 4:30 గంటలకు – నా పేరు శివ

జెమిని టీవీ: ఉదయం 9:00 గంటలకు – లక్ష్మీ నరసింహా; మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు – మీటర్

స్టార్ మా గోల్డ్: మధ్యాహ్నం 2:00 గంటలకు – రాధాగోపాలం; సాయంత్రం 5:00 గంటలకు – అర్జున్; రాత్రి 8:30 గంటలకు – ప్రేమకథా చిత్రమ్

