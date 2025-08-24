Monalisa : ఒకే వీడియోతో మోనాలిసా లైఫ్ టర్న్.. ఇప్పుడు నెలకు ఎంత సంపాదిస్తుందో తెలుసా ?
ఒకప్పుడు పేదరికంలో బతికిన అమ్మాయి ఒక్క వీడియోతో రాత్రికి రాత్రే సెలబ్రిటీగా మారింది. మహాకుంభ మేళాలో పూసల దండలు అమ్ముతూ కనిపించిన ఆమె, తన అందంతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
Monalisa : ఒకప్పుడు పేదరికంలో బతికిన అమ్మాయి ఒక్క వీడియోతో రాత్రికి రాత్రే సెలబ్రిటీగా మారింది. మహాకుంభ మేళాలో పూసల దండలు అమ్ముతూ కనిపించిన ఆమె, తన అందంతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఇప్పుడు లక్షల్లో సంపాదిస్తోంది. ఆమె మరెవరో కాదు, మోనాలిసా. మహాకుంభ మేళా సమయంలో ఆమె వీడియోలు, ఫోటోలు వైరల్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు మ్యూజిక్ వీడియోలు, బ్రాండ్ ప్రమోషన్ల ద్వారా ఆమె లక్షలు సంపాదిస్తోంది.
మోనాలిసా తొలి మ్యూజిక్ వీడియో ఢాలా ఇటీవల విడుదలైంది. ఇందులో నటుడు ఉత్కర్ష్ సింగ్తో కలిసి ఆమె నటించింది. ఈ పాట విడుదలైన కొన్ని గంటల్లోనే వైరల్ అయింది. ఈ పాటతో మోనాలిసా మరోసారి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. మ్యూజిక్ వీడియో సక్సెస్ అయిన తర్వాత, మోనాలిసా ఇప్పుడు చాలా బ్రాండ్లకు ప్రమోషన్లు చేస్తోంది. ఆమె ఇప్పటికే ఒక పెద్ద ఆభరణాల బ్రాండ్కు అంబాసిడర్గా మారి దాని కోసం రూ.15 లక్షల రూపాయలు తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
ఇటీవలి ఒక ఇంటర్వ్యూలో, మోనాలిసాను ఆమె ఆదాయం గురించి అడిగినప్పుడు, ఆమె చాలా సింపుల్గా సమాధానం ఇచ్చింది. "మహాకాయ్, గంగా మాత దయతో నాకు కొంత డబ్బు వస్తోంది. ప్రజలు చెప్పేది నిజమైతే, నేను కోట్లు కూడా సంపాదిస్తాను" అని అన్నారు. నివేదికల ప్రకారం, వీడియోలు, ప్రకటనల ద్వారా మోనాలిసా నెలకు లక్షల్లో సంపాదిస్తోంది.
మోనాలిసా ఇంటర్వ్యూ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. చాలామంది ఆమె కష్టపడే మనస్తత్వం ఉన్న అమ్మాయి అని అంటున్నారు. ఇప్పుడు అభిమానులు మోనాలిసా తదుపరి ప్రాజెక్ట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆమె ఏ సినిమా లేదా వెబ్ సిరీస్లో నటిస్తుందో తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తిగా ఉన్నారు.
దర్శకుడు సనోజ్ మిశ్రా రూపొందించిన ది డైరీ ఆఫ్ మణిపూర్ సినిమాతో మోనాలిసా త్వరలోనే బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టనుంది. సోషల్ మీడియాలో కూడా మోనాలిసా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. అక్కడ ఆమెకు భారీగా ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. తన ఫాలోవర్లతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఆమె తన ఫోటోలు, వీడియోలను ఎప్పటికప్పుడు పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆమె ప్రతి పోస్ట్ను అభిమానులు లైక్ చేస్తారు.