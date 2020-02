మోహన్ బాబు న్యూ లుక్ వైరల్ : ఇదంతా చిరు సినిమా కోసమే?

Highlights ఎన్నో విభిన్నమైన పాత్రలలో నటించి విలక్షణ నటుడిగా తనకంటూ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు మోహన్ బాబు.

ఎన్నో విభిన్నమైన పాత్రలలో నటించి విలక్షణ నటుడిగా తనకంటూ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు మోహన్ బాబు.. గత కొద్ది కాలంగా సినిమాలకి దూరంగా ఉంటున్న అయన మళ్ళీ సినిమాలలో నటించేందుకు సిద్దం అవుతున్నారు. అందులో భాగంగానే సూర్య హీరోగా, సుధా కొంగర దర్శకత్వంలో వస్తున్న 'ఆకాశమే నీ హద్దురా' అనే సినిమాలో మోహన్ బాబు కీలక పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు. ఇక చిరంజీవి కొరటాల కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతున్న సినిమాలో మోహన్ బాబు ఓ ముఖ్యపాత్ర పోషిస్తున్నారని గత కొద్దిరోజుల నుంచి వార్తలు వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.. కానీ దీనిపైన చిత్రయూనిట్ స్పందించింది లేదు.

అయితే తాజాగా ఆయనకి సంబంధించిన ఓ న్యూ లుక్ సోషల్ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతుంది. ఇందులో మోహన్ బాబు చాలా స్టైలిష్ గా కనిపిస్తున్నారు. చిరు సినిమా కోసమే మోహన్ బాబు ఫోటో షూట్ లో పాల్గొన్నారంటూ వార్తాలు వస్తున్నాయి. ఇక నెటిజన్లు సైతం చిరు సినిమాలో మోహన్ బాబు లుక్ అదిరిపోయిందని కామెంట్స్ కూడా పెడుతున్నారు. కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో చిరంజీవి దేవాదాయ ధర్మదాయ శాఖలో పనిచేసే అధికారిగా కనిపించనున్నాడని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం సినిమా షూటింగ్ శేరవేగంగా జరుపుకుంటుంది. ఈ సినిమాలో చిరు సరసన త్రిష హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఈ సినిమాకి గోవిందా ఆచార్య, గోవిందా గోవిందా అనే టైటిల్స్ ని పరిశీలిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాని మ్యాట్నీ ఎంటర్టైన్మెంట్, కొణిదెల ప్రొడక్షన్స్ కలిసి సినిమాని నిర్మిస్తున్నాయి. మణిశర్మ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. సినిమాపైన భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.