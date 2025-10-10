Mirai : ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన మిరాయ్ మూవీ...దేనిలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుందంటే ?
Mirai : చాలా రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న ఫ్యాంటసీ యాక్షన్ విజువల్ వండర్ మిరాయ్ సినిమా డిజిటల్ ప్రీమియర్ డేట్ ఖరారైంది. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 10 నుంచి జియో హాట్స్టార్లో ప్రసారం కానుంది. ఈ గ్రాండ్ సినిమాను తెలుగుతో పాటు కన్నడ, తమిళం, మలయాళ భాషల్లో కూడా స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు జియో హాట్స్టార్ ప్రకటించింది. భారీ అంచనాలున్న ఈ చిత్రం ఎమోషన్స్, పురాణాల నేపథ్యం, హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్ కలయికతో ప్రేక్షకులకు మునుపెన్నడూ చూడని అద్భుతమైన సినిమా అనుభవాన్ని అందించబోతోంది.
మిరాయ్ సినిమా కథ విధి, దైవత్వం మధ్య జరిగే ఘర్షణ చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఈ కథలో మానవత్వానికి సమతుల్యత, ఆశను తిరిగి తీసుకురావడానికి, అన్ని ఆటంకాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే ఒక యోధుడి కథ. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను పూర్తిగా కొత్త ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తుంది. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, పవర్ఫుల్ నటన, అద్భుతమైన కథనం దీనికి అదనపు బలం.
భారీ అంచనాలతో డిజిటల్ ఎంట్రీ
మిరాయ్ సినిమా జియో హాట్స్టార్లో ఈ సంవత్సరం అత్యంత పెద్ద పాన్-సౌత్ డిజిటల్ రిలీజ్లలో ఒకటిగా నిలవనుంది. సినిమాలోని అద్భుతమైన విజువల్స్, అబ్బురపరిచే సౌండ్ట్రాక్, ఆసక్తికరమైన కథనం ఇప్పటికే అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలను పెంచాయి. విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్స్, ట్రైలర్లు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్గా మారాయి. అక్టోబర్ 10 నుంచి డిజిటల్ ప్రీమియర్తో, మిరాయ్ సినిమా ధైర్యం, విధి, నమ్మకానికి సంబంధించిన గొప్ప కథనాన్ని చూడటానికి జియో హాట్స్టార్ ప్రేక్షకులను ఆహ్వానిస్తోంది. సినిమా లవర్స్కి ఇదొక మంచి విందు అని చెప్పవచ్చు.