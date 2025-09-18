Mirai box office collection day 6: మిరాయ్' ఆరో రోజు వసూళ్లు..
మిరాయ్' సినిమా వసూళ్లు తగ్గాయి
తేజ సజ్జా హీరోగా నటించిన 'మిరాయ్' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆరో రోజు కాస్త నెమ్మదిగా నడిచింది. అయితే, ఈ సినిమా ఇప్పటికే ఐదు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹100 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి పెద్ద హిట్ అయింది.
సినిమా రిపోర్టులు ఇచ్చే శాక్నిల్క్ సంస్థ చెప్పిన దాని ప్రకారం, 'మిరాయ్' బుధవారం (ఆరో రోజు) ఇండియాలో ₹4.5 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేసింది. దీంతో, ఆ సినిమా మొత్తం వసూళ్లు ₹61.50 కోట్లకు చేరాయి. ఆ రోజున సినిమాకు అంతకు ముందు వచ్చిన వాటి కంటే తక్కువ వసూళ్లు వచ్చాయి.
