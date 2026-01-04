Telugu Cinema Updates: మెగాస్టార్ ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’: నేడే ట్రైలర్ లాంచ్.. ముహూర్తం ఎప్పుడంటే?
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ ట్రైలర్ నేడు సాయంత్రం 4:05 గంటలకు విడుదల కానుంది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ మాస్ ఎంటర్టైనర్ జనవరి 12న థియేటర్లలోకి రానుంది.
2026 సంక్రాంతి బరిలో నిలుస్తున్న బిగ్గెస్ట్ మూవీస్ లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ ఒకటి. మాస్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే భారీ హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. నేడు (జనవరి 4, 2026) ఈ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కానుండటంతో మెగా ఫ్యాన్స్ లో ఉత్కంఠ నెలకొంది.
ట్రైలర్ అప్డేట్స్:
- సమయం: ఈరోజు సాయంత్రం 4:05 గంటలకు ట్రైలర్ రిలీజ్ కానుంది.
- రన్ టైమ్: సరిగ్గా 2 నిమిషాల 30 సెకన్ల పాటు ఈ ట్రైలర్ ఉండబోతోంది.
- హైలైట్స్: ఇందులో చిరు వింటేజ్ మాస్ స్టైల్ తో పాటు, అనిల్ రావిపూడి మార్క్ కామెడీ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉండనున్నాయి. చిరంజీవి సరసన నయనతార హీరోయిన్ గా నటిస్తుండగా, విక్టరీ వెంకటేష్ స్పెషల్ క్యామియో పాత్రలో మెరవనున్నారు.
భారీ తారాగణం - ప్రమోషన్ల జాతర
ప్రమోషన్ల విషయంలో చిత్ర యూనిట్ ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని ప్రధాన నగరాల్లో పర్యటించేలా భారీ షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో నయనతారతో పాటు కేథరీన్ ట్రెసా, సునీల్, వీటీవీ గణేష్, అభినవ్ గోమటం వంటి భారీ తారాగణం ఉంది. షైన్ స్క్రీన్స్ మరియు గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాకి భీమ్స్ సిసిరోలియో మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు.
సంక్రాంతి బరిలో ‘శంకర వర ప్రసాద్’
ముందుగా ఈ సినిమా జనవరి 9న అనుకున్నప్పటికీ, లేటెస్ట్ అప్డేట్ ప్రకారం జనవరి 12, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇతర సంక్రాంతి చిత్రాలతో ఈ మెగా ఎంటర్టైనర్ గట్టి పోటీని ఇచ్చేలా కనిపిస్తోంది.