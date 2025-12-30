Mega Victory Mass Song Review: రాస్కోరా సాంబా… ‘మెగా విక్టరీ’ మాస్ సాంగ్ రివ్యూ
సంక్రాంతి సందడిని ముందే తెచ్చేలా మెగా విక్టరీ మాస్ సాంగ్ విడుదల అయింది. చిరంజీవి, వెంకటేష్ డాన్స్ స్టెప్పులు ఫ్యాన్స్ కోసం మాస్ ఫీల్ సృష్టిస్తున్నాయి.
బాక్సాఫీస్ హిట్ గ్యారెంటీతో వస్తున్న సినిమాలు ఇవాళ్టికీ చర్చనీయాంశం. మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరియు అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో రాబోతున్న క్రేజీ మూవీ ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ ప్రస్తుతం గణనీయమైన హైప్ క్రియేట్ చేసింది. తాజాగా రిలీజ్ చేసిన ‘మెగా విక్టరీ’ మాస్ సాంగ్ సంక్రాంతి సందడిని 10 రోజుల ముందే ఫ్యాన్స్ మధ్య తీసుకొచ్చింది.
మెగా విక్టరీ మాస్ సాంగ్ ఫీచర్లు
ఈ పాటలో చిరంజీవి మరియు విక్టరీ వెంకటేష్ ఇద్దరూ డాన్స్ స్టెప్పులతో ప్రేక్షకులను మసాలా ఫ్యాన్స్టిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించారు. “మార్నింగ్ గ్రీన్ టీ… కుమ్మేద్దాం చంటి…” లాంటి డైలాగ్లతో పాట మాస్ వర్షన్ను పూర్తి చేస్తుంది. పాట మధ్యలో, సంక్రాంతి థీమ్లో పంచెలు, ఊరుమాస్ సెటప్తో స్టార్స్ స్టెప్పులు వేయడం, పండగ ఊరుదంగి ఫీల్ ఇవ్వడం విశేషం.
ఈ పాట విడుదల కోసం గుంటూరు విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీలో స్పెషల్ ఈవెంట్ జరిగింది. ఈవెంట్లో యూనివర్సిటీ ఓల్డ్ స్టూడెంట్ అయిన అనిల్ రావిపూడి స్వయంగా పాల్గొని పాటను రిలీజ్ చేశారు.
సినిమాకు సంబంధించిన వివరాలు
- హీరో: చిరంజీవి
- హీరోయిన్: నయనతార
- కీలక పాత్ర: విక్టరీ వెంకటేష్
- మ్యూజిక్: భీమ్స్ సిసిరోలియో
- ఇతర నటులు: కేథరిన్ థ్రెసా, సునీల్, అభినవ్ గోమఠం
- నిర్మాణం: షైన్ స్క్రీన్స్ & గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్, నిర్మాతలు సాహు గారపాటి, మెగా డాటర్ సుస్మిత
ఇక ఇప్పటివరకు రెండు పాటలు రిలీజ్ అయ్యాయి. ఫస్ట్ సాంగ్ ‘మీసాల పిల్ల’ యూట్యూబ్లో రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. ఇప్పుడు మూడో సాంగ్ **‘మెగా విక్టరీ’**తో సంక్రాంతి ఫీల్ పూర్తి చేస్తూ, సినిమా హిట్ అయ్యే ధీమా అనిల్ రావిపూడి ప్రకటించారు.
అనిల్ చెప్పినట్లుగా, సినిమా లో చిరంజీవి కామెడీ టైం ప్రత్యేకం, ఫ్యాన్స్ కొత్త లుక్ మరియు వెంకీ క్యామియో ప్రత్యేకంగా ఆనందించేలా ఉంటుందని చెప్పారు.
ముగింపు:
‘మెగా విక్టరీ’ మాస్ సాంగ్ ఇప్పటికే సోషల్ మీడియా షేక్ చేస్తూ, సంక్రాంతి పండుగకు ముందే మెగా ఫ్యాన్స్ మరియు వెంకీ ఫ్యాన్స్ ఉత్సాహాన్ని పెంచింది. సినిమా కోసం అంచనాలు మరింతగా పెరిగాయి, ఫ్యాన్స్ కోసం సంబరాల వాతావరణం మొదలయ్యింది.