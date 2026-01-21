Mega Surprise: ఆ సూపర్ హిట్ సాంగ్ పాడింది ఎవరో తెలుసా? మెగాస్టార్ మేనకోడలే!
చిరంజీవి 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' మూవీలోని 'ఫ్లై హై' సాంగ్ సింగర్ వివరాలను అనిల్ రావిపూడి వెల్లడించారు. చిరు మేనకోడలు నైరా ఈ పాటను పాడటం విశేషం. నేడు వీడియో సాంగ్ రిలీజ్.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన ఈ చిత్రం ఇప్పటికే రూ. 300 కోట్ల క్లబ్లో చేరి రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. అయితే ఈ సినిమాలోని ఒక పాటకు సంబంధించి తాజాగా ఒక క్రేజీ అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది.
ఫ్లై.. హై (Fly.. High) సాంగ్ వెనుక మెగా టాలెంట్!
ఈ సినిమాలో కుర్రకారును ఉర్రూతలూగిస్తున్న "ఫ్లై.. హై" అనే సాంగ్ను పాడింది ఎవరో కాదు.. స్వయానా మెగాస్టార్ చిరంజీవి మేనకోడలు నైరా అని దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి స్వయంగా వెల్లడించారు.
ఎవరీ నైరా?: చిరంజీవి సోదరి మాధవి కుమార్తెనే ఈ నైరా. మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి ఇప్పటికే చాలా మంది హీరోలు, నిర్మాతలు రాగా.. ఇప్పుడు సింగర్గా నైరా తన అద్భుతమైన గొంతుతో మెగా అభిమానులను అలరిస్తోంది.
అనిల్ రావిపూడి ట్వీట్: "ఈ పాటను నైరా చాలా ఎనర్జిటిక్గా పాడారు. మెగాస్టార్ సినిమాలో మెగా ఫ్యామిలీ మెంబర్ పాట పాడటం చాలా సంతోషంగా ఉంది" అని అనిల్ సోషల్ మీడియా వేదికగా పేర్కొన్నారు.
నేడే పూర్తి వీడియో సాంగ్ విడుదల!
ఈ పాటపై వస్తున్న రెస్పాన్స్ చూసి చిత్ర యూనిట్ అభిమానులకు మరో గిఫ్ట్ ఇచ్చింది. ఈరోజు (బుధవారం) ఉదయం 11:07 గంటలకు "ఫ్లై.. హై" పూర్తి వీడియో సాంగ్ను విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. థియేటర్లలో మెగాస్టార్ గ్రేస్ఫుల్ స్టెప్పులకు తోడు నైరా వాయిస్ తోడవడంతో ఈ సాంగ్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది.