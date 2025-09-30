OG: మెగా ఫ్యామిలీతో పవన్ కళ్యాణ్ 'OG' స్పెషల్ స్క్రీనింగ్
హైదరాబాద్: మెగాస్టార్ చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కొత్త సినిమా 'OG'ని వీక్షించారు. హైదరాబాద్లో జరిగిన ప్రత్యేక ప్రదర్శనలో వీరంతా కలిసి సినిమా చూశారు. ఈ అరుదైన కలయిక ఫ్యాన్స్కు ఎంతో ఆనందాన్నిచ్చింది.
ఈ షోకి చిరంజీవి, ఆయన సతీమణి సురేఖ, రామ్ చరణ్, వరుణ్ తేజ్, సాయి దుర్గా తేజ్, అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ పిల్లలు అకిరా నందన్, ఆద్య కూడా వచ్చారు. సినిమా చూసిన తర్వాత చిరంజీవి తన తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ నటనను, సినిమాను "సూపర్బ్" అంటూ ప్రశంసించారు. ఈ కుటుంబ కలయికకు సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
సుజీత్ దర్శకత్వం వహించిన 'OG'లో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. ఈ చిత్రంలో ఇమ్రాన్ హష్మి, ప్రకాష్ రాజ్, ప్రియాంక మోహన్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ద విజయం సాధించింది.