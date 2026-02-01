  • Menu
Ram Charan - Upasana: రామ్ చరణ్-ఉపాసనలకు పాప, బాబు.. ఖుషీలో మెగా ఫ్యాన్స్!

Ram Charan - Upasana: మెగా కుటుంబంలో డబుల్ ధమాకా! రామ్ చరణ్ - ఉపాసన దంపతులకు కవలలు (ఒక పాప, ఒక బాబు) జన్మించారు. ఈ విషయాన్ని మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్వయంగా సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు. మెగా అభిమానుల సంబరాలు.

Ram Charan - Upasana: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ మరియు ఉపాసన కొణిదెల దంపతులు మళ్ళీ తల్లిదండ్రులయ్యారు. ఈసారి మెగా కుటుంబంలో రెట్టింపు ఉత్సాహం నెలకొంది. ఉపాసన కవల పిల్లలకు (ఒక కుమారుడు, ఒక కుమార్తె) జన్మనిచ్చారు. ఈ విషయాన్ని మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్వయంగా 'X' (ట్విట్టర్) వేదికగా అభిమానులతో పంచుకున్నారు.

చిరంజీవి భావోద్వేగ పోస్ట్: "మా ఇంట్లోకి కొత్త సభ్యులు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఉపాసన మగ మరియు ఆడ శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. తల్లీ పిల్లలు క్షేమంగా, ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. మా కుటుంబంలోకి దేవతలు వచ్చినట్లు అనిపిస్తోంది" అంటూ చిరంజీవి తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు.



క్లింకారకు తోడుగా.. రామ్ చరణ్, ఉపాసనలకు ఇప్పటికే క్లింకార అనే కుమార్తె ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఒకేసారి ఇద్దరు పిల్లలు తోడవడంతో మెగా వారసుల రాకపై అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో హోరెత్తిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం ఉపాసన హైదరాబాద్‌లోని అపోలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ వార్త తెలియగానే మెగా అభిమానులు ఆసుపత్రి వద్దకు చేరుకుని మిఠాయిలు పంచుతూ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. చిరంజీవి పోస్ట్ చేసిన కొద్దిసేపటికే 'Mega Twins' అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్ నెట్టింట ట్రెండింగ్‌లోకి వచ్చింది. సినీ రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు రామ్ చరణ్ దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

