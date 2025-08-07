Mayasabha Review: మయసభ – తెలుగు రాజకీయ నేతల ఆధారంగా రూపొందిన కథ ఎలా ఉంది?
నటీనటులు: ఆది పినిశెట్టి, చైతన్యరావు, సాయికుమార్, దివ్యదత్, నాజర్, శ్రీకాంత్ భరత్, రవీంద్ర విజయ్, శత్రు, శకుల్ శర్మ, శంకర్
రచన: దేవ కట్టా
దర్శకత్వం: దేవ కట్టా, కిరణ్ జయ్కుమార్
స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫార్మ్: సోనీలివ్
కథ సంగ్రహం:
చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన కృష్ణమనాయుడు (కేకేఎన్), కడప జిల్లాకు చెందిన రామిరెడ్డి (ఎంఎస్ఆర్) — విద్యారంగం నుంచి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ఇద్దరు యువకుల జీవితాలు ఈ కథకు ఆధారం. ఒకరి కుటుంబం ఫ్యాక్షన్తో ముడిపడి ఉండగా, మరొకరు విద్యార్థి ఉద్యమాల్లో అనుభవాలతో ఎదుగుతాడు. వారు కలిసి రాజకీయాల్లో ప్రవేశించి, ఆ తర్వాత తలో దారి పడటం ఈ సిరీస్ ముడిపడి ఉన్న కధాంశం.
విశ్లేషణ:
‘ప్రస్థానం’తో రాజకీయ నాటకానికి చక్కటి నమూనా ఇచ్చిన దేవ కట్టా, ఇప్పుడు ‘మయసభ’తో మరోసారి తన శైలిని చూపించాడు. ఈ సిరీస్లో ఉన్న పాత్రలు, సంఘటనలు — నిజజీవిత తెలుగు రాజకీయ నాయకుల ఆధారంగా రూపొందించబడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో దర్శకుల విజయమేంటంటే, తెలిసిన కథను కొత్తగా, లోతుగా చెప్పడమే.
ప్రతి ఎపిసోడ్ కూడా రెండు ప్రధాన పాత్రల జీవితాలను సమతౌల్యంగా ఆవిష్కరిస్తుంది. వాళ్ల విద్యార్థి దశ నుంచి రాజకీయ నేతలుగా ఎదిగే ప్రయాణం ఎమోషనల్గా, కథన బలంతో నడుస్తుంది. ముఖ్యంగా విజయం, అవమానం, స్నేహం, వ్యతిరేకతలు అన్నీ నెమ్మదిగా, సహజంగా చూపిస్తారు.
నటన:
ఆది పినిశెట్టి – కృష్ణమనాయుడిగా పరిణతి కలిగిన అభినయం
చైతన్య రావు – రామిరెడ్డిగా బలమైన ప్రెజెన్స్
సాయికుమార్ – ఆర్సీఆర్గా పవర్ఫుల్ పాత్రలో ఫిట్
దివ్యదత్ – ఐరావతి బసుగా స్ట్రాంగ్, సెటిల్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్
శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ – చేవెళ్ల భాస్కరరావుగా హైలైట్
సాంకేతికంగా:
సినిమాటోగ్రఫీ అద్భుతంగా ఉండి, గత కాలాన్ని నిజంగా చూపించినట్లుంది
ఎడిటింగ్ కొంత వేగంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది
డైలాగ్స్ హార్ట్ హిట్టింగ్గా ఉన్నాయి, ముఖ్యంగా రాజకీయ భావాలను ప్రతిబింబించేవి
పాజిటివ్ పాయింట్స్:
బలమైన కథనం
డైరెక్షన్, ప్రొడక్షన్ విలువలు
నటీనటుల ఎంపిక, అభినయం
సినిమాటోగ్రఫీ
నెగటివ్ పాయింట్స్:
ఎమర్జెన్సీ నేపథ్యాన్ని కొన్ని సన్నివేశాల్లో అధికంగా లాగినట్టు అనిపిస్తుంది.
కొన్ని కీలక ఘట్టాల్లో సినిమాటిక్ లిబర్టీ (కళాత్మక స్వేచ్ఛ) ఎక్కువగా తీసుకోవడం వాస్తవికతను దెబ్బతీసింది.
తీరుగా చెప్పాలంటే:
‘మయసభ’ ఒక గంభీరమైన, గాఢత కలిగిన రాజకీయ థ్రిల్లర్. తెలుగు రాజకీయ చరిత్రపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి తప్పక చూడదగిన సిరీస్. చివర్లో వచ్చే ట్విస్ట్, సీజన్ 2పై సూచన – ఇది ఇంకా ఎక్కువగా చెప్పేదే ఉంది అని హింట్ ఇస్తుంది.
కుటుంబంతో చూడొచ్చా?
అవును, తక్కువ అసభ్యకత, కానీ కొంత రక్తపాతం ఉంది.
ఎపిసోడ్స్: 9 (ఒక్కొటి ~45 నిమిషాలు)