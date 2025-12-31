  • Menu
Nilakanta: జనవరి 2న మాస్టర్ మహేంద్రన్ "నీలకంఠ" గ్రాండ్ రిలీజ్: ఘనంగా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్!

Neelakanta : ఘనంగా మాస్టర్ మహేంద్రన్ "నీలకంఠ" సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్, జనవరి 2న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తున్న మూవీ

Highlights

పలు తెలుగు, తమిళ సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో బాల నటుడిగా నటించిన మాస్టర్ మహేంద్రన్ హీరోగా మారి చేస్తున్న సినిమా "నీలకంఠ".

Nilakanta: మాస్టర్ మహేంద్రన్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం "నీలకంఠ". రాకేష్ మాధవన్ దర్శకత్వంలో ఎల్ఎస్ ప్రొడక్షన్స్, గ్లోబల్ సినిమాస్ బ్యానర్లపై మర్లపల్లి శ్రీనివాసులు, వేణుగోపాల్ దీవి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా జనవరి 2న పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌లో జరిగిన చిత్ర ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ విశేషాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

ముఖ్య విశేషాలు:

యంగ్ హీరోలు ఆది సాయికుమార్, ఆకాష్ జగన్నాథ్ ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసి టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు. కమర్షియల్ హంగులతో పాటు 'విద్య' ప్రాముఖ్యతను తెలిపే ఎమోషనల్ స్టోరీ ఇదని దర్శకుడు రాకేష్ తెలిపారు.

మాస్టర్ మహేంద్రన్ సరసన యష్న ముతులూరి, నేహా పఠాన్, స్నేహా ఉల్లాల్ నటిస్తున్నారు. స్నేహా ఉల్లాల్‌పై చిత్రీకరించిన స్పెషల్ సాంగ్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.

రియల్ లొకేషన్స్ (యాటసిరి, కోట, నాయుడుపేట)లో స్థానిక కళాకారులతో సినిమాను నిర్మించారు. గ్లోబల్ సినిమాస్ ఈ చిత్రాన్ని నైజాంలో విడుదల చేస్తోంది.

ప్రముఖుల మాటల్లో:

హీరో మహేంద్రన్: తెలుగు ప్రేక్షకులు తనపై చూపిస్తున్న ఆదరణకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, తనను ఎంటర్టైనర్‌గా ఆదరించాలని కోరారు.

ఆది సాయికుమార్: మహేంద్రన్ అద్భుతమైన నటుడని, ఈ సినిమాతో అతను హీరోగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.

యష్న ముతులూరి: తెలుగు అమ్మాయిగా 'సీత' వంటి మంచి పాత్రతో పరిచయం కావడం సంతోషంగా ఉందన్నారు.

నిర్మాతలు: సినిమా ప్యాషన్‌తో 'నీలకంఠ'ను నిర్మించామని, జనవరి 2న థియేటర్లలో ప్రేక్షకులకు మంచి అనుభూతిని ఇస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

యాక్షన్, లవ్ మరియు ఎమోషన్ కలగలిసిన "నీలకంఠ" కొత్త ఏడాదిలో (జనవరి 2) ప్రేక్షకులను పలకరించనుంది.



