Mana Shankara Vara Prasad Garu: మనం శంకర వరప్రసాద్ గారు.. తెలంగాణలో టికెట్ ధర రూ.600

Mana Shankara Vara Prasad : తెలంగాణలో మనం శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమా ఈ సంక్రాంతి పండుగకు భారీగా ఎదురుచూస్తున్నది.
చిరంజీవి హీరోగా, అనీల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా జనవరి 11న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన Posters, సాంగ్స్, మరియు ట్రైలర్ సినిమాపై మంచి బజ్ సృష్టించాయి. చిరంజీవి చాలా రోజుల తర్వాత వింటేజ్ లుక్లో, ఫన్ మరియు ఫ్యామిలీ-ఫ్రెండ్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ని అందిస్తూ ప్రేక్షకుల ఉత్కంఠను మరింత పెంచారు.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా సినిమా కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రీమియర్ షోల టికెట్ ధరను రూ.600గా నిర్ణయించింది. జనవరి 12 నుంచి సింగిల్ స్క్రీన్లలో రూ.50, మల్టీఫ్లెక్స్లలో రూ.100 వరకు టికెట్ ధర పెంపు అనుమతించబడింది. ఈ నిర్ణయం చిత్రయూనిట్, థియేటర్ యాజమాన్యం మధ్య సమన్వయం, అలాగే సినిమా వ్యాపార పరంగా విజయవంతం చేయడానికి తీసుకోబడిన క్రమశిక్షణగా చూడవచ్చు.
సినిమా కథ, పాత్రలు, ఎమోషన్స్, హ్యూమర్—all కలిపి పండుగ సమయానికి కుటుంబ, యువత ప్రేక్షకులను సడలించకుండా ఆకర్షించేలా రూపొందించబడ్డాయి. చిరంజీవి తన ప్రత్యేక స్టైల్, ఎనర్జీ, కామెడీ సామర్ధ్యంతో సినిమాకు పూర్తి లైఫ్ ఇస్తున్నాడు. ఇంతకాలం తరువాత వింటేజ్ లుక్, క్లాసిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్లేవర్తో ఆయన అభిమానులను మళ్లీ సినిమాలా థియేటర్లకు రాబట్టేలా చేస్తుంది.
ఇలాంటి పండుగ రీల్-లెవల్ సినిమా కోసం అభిమానులు ఇప్పటికే ముందస్తు బుకింగ్స్, సోషల్ మీడియా చర్చలు, ఫ్యాన్ క్లబ్బ్ల ఉత్సాహం ద్వారా టికెట్ విక్రయాలను రికార్డు స్థాయిలో పెంచుతున్నారు. మనం శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమా ఫ్యామిలీ, యువత, అల్లు అభిమానుల కోసం పూర్తి ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్యాకేజ్ని అందిస్తుందనే కోణంలో, ఈ పండుగ సీజన్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ద విజయాన్ని సాధించనుంది అని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.