Mana Shankara Vara Prasad Garu Day 1 Collections: బాక్సాఫీస్ వద్ద మెగాస్టార్ మ్యాజిక్.. ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ ఫస్ట్ డే వసూళ్లు ఇవే!
మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మొదటి రోజే భారీ వసూళ్లు సాధించింది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం తొలిరోజే రూ. 37 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ సాధించి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. పూర్తి కలెక్షన్ రిపోర్ట్ ఇక్కడ చదవండి.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి సంక్రాంతి కానుకగా నటించిన యాక్షన్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘనస్వాగతం అందుకుంది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో జనవరి 12న విడుదలైన ఈ చిత్రం, అటు విమర్శకుల నుండి, ఇటు ప్రేక్షకుల నుండి అద్భుతమైన స్పందనను రాబట్టుకుంది. మెగాస్టార్ ఎనర్జీ, అనిల్ రావిపూడి కామెడీ టైమింగ్ తోడవ్వడంతో థియేటర్లు కళకళలాడుతున్నాయి.
తొలిరోజు రికార్డ్ బ్రేకింగ్ వసూళ్లు
తాజా బాక్సాఫీస్ నివేదికల ప్రకారం, ఈ సినిమా మొదటి రోజే భారీ వసూళ్లను సాధించింది. సాక్నిల్క్ (Sacnilk) అంచనాల ప్రకారం ఈ సినిమా సాధించిన లెక్కలు ఇలా ఉన్నాయి:
నెట్ కలెక్షన్స్ (India): దాదాపు రూ. 28.50 కోట్లు.
ప్రీ-సేల్ (అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్): రూ. 8.60 కోట్లు.
టోటల్ గ్రాస్ వసూళ్లు: మొదటి రోజే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ. 37.10 కోట్ల మార్కును అందుకుంది.
సినిమా హైలైట్స్: మల్టీస్టారర్ మ్యాజిక్
ఈ సినిమాలో చిరంజీవితో పాటు విక్టరీ వెంకటేష్, నయనతార ఉండటం అతిపెద్ద ఆకర్షణగా నిలిచింది.
చిరంజీవి: శంకర వరప్రసాద్ పాత్రలో తన మార్క్ యాక్షన్ మరియు కామెడీతో అలరించారు.
వెంకటేష్: వెంకీ గౌడగా తనదైన కామెడీ టైమింగ్తో థియేటర్లలో నవ్వులు పూయించారు.
నయనతార: శశిరేఖ పాత్రలో హుందాగా నటించి సినిమాకు నిండుదనాన్ని తీసుకొచ్చారు.
కాథరిన్ ట్రెసా, జరీనా వహాబ్, హర్షవర్ధన్, అభినవ్ గోమఠం వంటి నటీనటులు తమ పాత్రలకు పూర్తి న్యాయం చేశారు. సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల మరియు ఎస్. కృష్ణ నిర్మించిన ఈ చిత్రం సంక్రాంతి సీజన్లో మరిన్ని రికార్డులు సృష్టించే దిశగా దూసుకుపోతోంది.