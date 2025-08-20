ఓటీటీలో మమ్ముట్టి బెస్ట్ థ్రిల్లర్లు.. హారర్, క్రైమ్, సస్పెన్స్ ఫ్యాన్స్కు మిస్ కాకూడని మూవీస్!
మమ్ముట్టి (Mammootty) నటించిన బెస్ట్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు ఇప్పుడు ఓటీటీల్లో (OTT). హారర్, క్రైమ్, సస్పెన్స్ ఫ్యాన్స్ కోసం మిస్ కాకూడని మలయాళ థ్రిల్లర్లు, ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయో తెలుసుకోండి.
మలయాళ సినిమాలు అంటేనే కంటెంట్ రిచ్ స్టోరీస్ గుర్తొస్తాయి. అందులోనూ మమ్ముట్టి (Mammootty) ఎంచుకునే కథలు, ఆయన నేచురల్ యాక్టింగ్ వేరే లెవల్లో ఉంటాయి. ఏ జోనర్ అయినా – క్రైమ్, హారర్, సస్పెన్స్, కామెడీ – తనదైన స్టైల్తో అదరగొడతారు. 🎥
ఇక ఆయన నటించిన బెస్ట్ థ్రిల్లర్లు ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. థ్రిల్లర్ ఫ్యాన్స్కి ఫుల్ కిక్ ఇచ్చే ఆ సినిమాల జాబితా ఇదే.
1. భ్రమ యుగం (Bhramayugam) – SonyLIV
ఒక హారర్ థ్రిల్లర్. మమ్ముట్టి వన్ మ్యాన్ షో అని చెప్పొచ్చు. ఒక ఫోక్ సింగర్ పాడుబడ్డ బంగ్లాకు వస్తాడు. అక్కడ మమ్ముట్టి పాత్ర రహస్యంగా ఎందుకు ఉంటుందో సస్పెన్స్ సీట్ ఎడ్జ్లో కూర్చోబెడుతుంది.
2. కన్నూర్ స్క్వాడ్ (Kannur Squad) – Disney+ Hotstar
క్రైమ్ థ్రిల్లర్. అత్యంత ప్రమాదకరమైన క్రిమినల్స్ను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు చేసే ఉత్కంఠభరితమైన జర్నీ. మమ్ముట్టి ఇంటెన్స్ యాక్టింగ్తో ఈ సినిమా తప్పక చూడాల్సిందే.
3. భీష్మ పర్వం (Bheeshma Parvam) – Disney+ Hotstar
కుటుంబ గొడవలు, పగ, ప్రతీకారాల నేపథ్యంలో సాగే ఈ సస్పెన్స్ ఫ్యామిలీ థ్రిల్లర్లో మమ్ముట్టి కుటుంబ పెద్దగా, నగరాన్ని వణికించే వ్యక్తిగా ఆకట్టుకున్నారు. యాక్షన్, ఎమోషన్, డ్రామా మిక్స్ అయిన సినిమా.
4. రోర్షాచ్ (Rorschach) – Disney+ Hotstar
ఇది ఒక సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్. భార్యతో వెకేషన్ కోసం వచ్చిన ఎన్ఆర్ఐ మమ్ముట్టి, ఓ ప్రమాదం తర్వాత ఆమె కనిపించకపోవడం, వెతుకుతూ గ్రామంలో మిస్టీరియస్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎదుర్కొనడం కథ. ఉత్కంఠభరితమైన మూవీ.
5. టర్బో (Turbo) – SonyLIV
ఇది ఒక కామెడీ థ్రిల్లర్. జీప్ డ్రైవర్గా హాయిగా జీవిస్తున్న హీరో, కొన్ని సంఘటనలతో గన్ పట్టుకోవాల్సి రావడం స్టోరీలో ట్విస్ట్. యాక్షన్, కామెడీ కలగలిపిన ఎంటర్టైనర్.
ఈ లిస్ట్లోని ప్రతి సినిమా థ్రిల్లర్ లవర్స్ తప్పనిసరిగా చూడాల్సినవి. మమ్ముట్టి ఫ్యాన్స్కైతే డబుల్ ట్రీట్ అని చెప్పొచ్చు.