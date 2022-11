పుష్ప 2 గురించి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వనున్న దర్శక నిర్మాతలు... ఇక ఫాన్స్ కి పండగే!!!

X పుష్ప 2 గురించి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వనున్న దర్శక నిర్మాతలు Highlights * ఈ సుర్ప్రిసె అభిమానులకు కచ్చితంగా ఒక పెద్ద సర్ప్రైజ్ కాబోతోంది అని చెప్పుకోవచ్చు

Makers Of The Movie: ఆర్య, ఆర్య 2 సినిమాల తర్వాత స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ మరియు క్రియేటివ్ దర్శకుడు సుకుమార్ కాంబినేషన్ లో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన సినిమా "పుష్ప: ది రైజ్". రెండు భాగాలుగా విడుదల అవుతున్న ఈ సినిమా లోని మొదటి భాగం గతేడాది డిసెంబర్ 17న థియేటర్ లలో విడుదల అయ్యి బాక్స్ ఆఫీసు వద్ద మంచి విజయాన్ని సాధించింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే కాక మిగతా భాషల్లో కూడా ఈ సినిమా భారీ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. అయితే మరొక నెలలో ఈ సినిమా విడుదల అయ్యి సంవత్సరం గడుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం సినిమాకి సీక్వెల్ అయిన "పుష్ప: ది రూల్" గురించి ఒక మంచి వీడియో విడుదల చేస్తే బాగుంటుంది అని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 17న "పుష్ప" రిలీజ్ యానివర్సరీ సందర్భంగా "పుష్ప: ది రూల్"లో పుష్ప రాజ్ పాత్ర జర్నీ గురించి ఒక ఆస్తికరమైన మేకింగ్ వీడియో విడుదల చేయాలని దర్శక నిర్మాతలు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఇది అభిమానులకు కచ్చితంగా ఒక పెద్ద సర్ప్రైజ్ కాబోతోంది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక ఈ సినిమా ఎలా ఉంటుందని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ సినిమా లో రష్మీక మందాన్న హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. అనసూయ భరద్వాజ్, ఫాహాధ్ ఫాసిల్, సునీల్ తదితరులు ఈ సినిమాలో ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సినిమా షూటింగ్ ప్రస్తుతం శరవేగంగా జరుగుతుంది. బ్యాంకాక్ లో కూడా ఈ సినిమా షూటింగ్ జరగనుంది.