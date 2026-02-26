  • Menu
Varanasi Update: వారణాసి’లో రామాయణ యుద్ధ సన్నివేశాలు.. మోషన్ క్యాప్చర్‌తో షూటింగ్

Highlights

Varanasi Update: మహేష్ బాబు ‘వారణాసి’లో రామాయణ యుద్ధ ఘట్టాలు మోషన్ క్యాప్చర్ టెక్నాలజీతో తెరకెక్కిస్తున్నారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లో కీలక సన్నివేశాల చిత్రీకరణ.

సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా దర్శకుడు ఎస్ ఎస్ రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం ‘వారణాసి’ (Varanasi) ప్రస్తుతం శరవేగంగా చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోంది. గ్లోబల్ స్థాయిలో రూపొందుతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగిస్తున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ సమాచారం.

ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కీలక సన్నివేశాలను హైదరాబాద్‌లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక మోషన్ క్యాప్చర్ స్టూడియోలో చిత్రీకరిస్తున్నారు. అత్యాధునిక మోషన్ పిక్చర్ టెక్నాలజీ సహాయంతో భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలు రూపొందుతున్నాయి.

ఇటీవల విడుదలైన వీడియోలో మోషన్ క్యాప్చర్ సూట్లు ధరించిన నటులు గదాదండాలు పట్టుకుని యుద్ధ సన్నివేశాల్లో పాల్గొంటున్న దృశ్యాలు కనిపించాయి. ఈ దృశ్యాల ఆధారంగా, ‘వారణాసి’ చిత్రంలో రామాయణానికి సంబంధించిన యుద్ధ ఘట్టాలు కీలక భాగంగా ఉండనున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.

సమాచారం ప్రకారం, వానర సైన్యంతో కూడిన భారీ యాక్షన్ బ్లాక్‌లను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో తెరకెక్కిస్తున్నారు. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గ్రాఫిక్స్, మోషన్ క్యాప్చర్ టెక్నాలజీ కలయికతో ఈ సన్నివేశాలను అత్యంత వైభవంగా మలచాలని దర్శకుడు రాజమౌళి యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

మహేష్ బాబు ఈ చిత్రంలో కొత్త అవతార్‌లో కనిపించనున్నట్లు సమాచారం. ‘బాహుబలి’, ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ వంటి చిత్రాల తర్వాత రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

