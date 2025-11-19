  • Menu
వారణాసి కోసం మహేష్ బాబు ఫిట్‌నెస్ రహస్యం: 50 ఏళ్ల వయసులో 30 ఏళ్ల లుక్ వెనుక నిజమైన మ్యాజిక్ ఇదే!

Highlights

వారణాసి సినిమాలో మహేష్ బాబు లుక్స్‌పై హాట్ టాపిక్. 50 ఏళ్ల వయసులో 30 ఏళ్ల యంగ్ లుక్‌కు కారణమైన మహేష్ బాబు ఫిట్‌నెస్ రొటీన్, డైట్ ప్లాన్, వర్కౌట్ సెషన్‌ల గురించి ట్రైనర్ కుమార్ మన్నవ చెప్పిన వివరాలు — ఇక్కడ చదవండి.

50లో 30ల లుక్ — మహేష్ బాబు ఫిట్‌నెస్‌ను సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేసిన ‘వారణాసి’ టైటిల్ లాంచ్

సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు వయసును మించి యవ్వనంగా కనిపించడం కొత్తేమి కాదు. కానీ ‘వారణాసి’ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ రావడంతో ఆయన ఫిట్‌నెస్ మళ్లీ భారీ చర్చ మొదలైంది. నవంబర్ 15న హైదరాబాద్‌లో జరిగిన గ్రాండ్ ఈవెంట్‌లో సినిమా టైటిల్ ప్రకటించగా, 'రుద్ర' లుక్ చూసిన అభిమానులు ఆశ్చర్యపోయారు.

“ఇవ్వాళ 50 ఏళ్లు దాటినా, ముఖంలో 30 ఏళ్ల యంగ్ గ్లో!”

అనే కామెంట్లు నెట్టింట్లో పేలాయి.

అయితే—ఈ లుక్‌కు, ఈ ఫిట్‌నెస్‌కు అసలు సీక్రెట్ ఏమిటి?

మహేష్ బాబుకు ‘రిథమ్’ అంటే పూజ్యం — ట్రైనర్ చెప్పిన ఫిట్‌నెస్ డిసిప్లిన్

మహేష్ బాబు ఫిట్‌నెస్‌ను సినిమా కోసం చేసే తాత్కాలిక ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌లా చేయరు. అది ఆయన డైలీ లైఫ్‌లో ఒక భాగం.

అంటే—365 రోజులు ఫిట్‌నెస్ on!

ఈ విషయం ఆయన ఫిట్‌నెస్ ట్రైనర్ కుమార్ మన్నవ స్వయంగా తెలిపారు.

మన్నవ చెప్పిన హైలైట్స్:

1.“మహేష్ వర్కౌట్‌ను ఎప్పుడూ స్కిప్ చేయరు.”

2. “ఏ పని ఉన్నా, ఎక్కడున్నా—అతను తన బాడీకి జీరో కాంప్రొమైజ్।”

3. “అదే ఆయన యవ్వనంగా ఉండడానికి కారణం.”

మహేష్ బాబు వర్కౌట్ ప్లాన్ — కట్టుబడిన 5 రోజుల స్ప్లిట్ రొటీన్

వర్కౌట్ ప్రత్యేకతలు

  1. వారం లో 5 రోజులు స్ప్లిట్ వర్కౌట్
  2. ప్రతి రోజు ఒకే శరీర భాగంపై ఫోకస్
  3. తేలికైన రోజుల్లో 1 గంట
  4. హై ఇన్‌టెన్సిటీ రోజుల్లో 1.5 గంటల వరకు
  5. చివర్లో తప్పనిసరిగా డీప్ స్ట్రెచింగ్ సెషన్
  6. వయసుతో వచ్చే కండరాల కఠినత్వం తగ్గుతుంది
  7. మొబిలిటీ మెరుగు పడుతుంది

ఫుడ్ హాబిట్స్ — ఎలాంటి ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్, ఫ్యాడ్ డైట్స్ లేవు

మహేష్ బాబు డైట్‌లో పెద్ద పెద్ద మార్పులు చేయరు.

డైట్‌లో ఒక్క మాట—Consistency is God!

రోజు 5–6 సార్లు చిన్న చిన్న మీల్స్

ఆహార పద్ధతిలో రెండు సార్లు సప్లిమెంట్ షేక్స్ తప్పనిసరి.

ఇవి ప్రొటీన్, న్యూట్రిషన్‌ను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ, బాడీ ఎనర్జీని నిలబెడతాయి.

మహేష్ బాబు డైలీ డైట్ ప్లాన్ — సింపుల్, క్లీన్, న్యూట్రీషియస్

అల్పాహారం

  1. ఓట్స్
  2. గుడ్లు
  3. నట్స్ (బాదం, వాల్‌నట్స్)
  4. పండ్లు

వర్కౌట్ తర్వాత

  1. ప్రొటీన్ షేక్ / న్యూట్రిషన్ షేక్

మధ్యాహ్నం భోజనం

  1. చికెన్ / ల్యాంబ్ / ఫిష్
  2. బ్రౌన్ రైస్ / క్వినోవా / ఖుస్ ఖుస్

రాత్రి భోజనం

  1. హోల్ వీట్ / బ్రౌన్ బ్రెడ్
  2. గుడ్లు లేదా చికెన్

ఈ డైట్ ఆయన బాడీని లీన్‌గా ఉంచడంతో పాటు, యవ్వనంగా కనిపించే గ్లో ఇచ్చే కీలకమైందని ట్రైనర్ చెబుతున్నారు.

తన లీన్ ఫ్రేమ్, షార్ప్ లుక్‌కు వెనుక ‘సంవత్సరాల క్రమశిక్షణ’

ఇది ఒక్క రోజులో వచ్చే మార్పు కాదు.

ఇది సినిమా కోసమే కాదు — జీవనశైలి.

అందుకే—50 ఏళ్లు దాటినా, మహేష్ బాబులో 'ఎజ్‌లెస్ ఛార్మ్' కనిపిస్తోంది.

రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ‘వారణాసి’ — మహేష్ మరిన్ని లెవల్స్‌కు సిద్ధమా?

వారణాసి ఒక భారీ ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ చిత్రం. లుక్, బాడీ టోన్, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్—all కట్టుదిట్టమైన ఫిట్‌నెస్ కావాలి.

మరియు మహేష్?

అదే స్థాయిలో ముందే రెడీగా నిలబడ్డారు.

