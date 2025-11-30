Varanasi : వారణాసి షూటింగ్కు బ్రేక్.. ఫారిన్ వెళ్లిపోయిన మహేష్ బాబు
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, దర్శక ధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి కాంబినేషన్లో రూపొందుతున్న భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రం వారణాసి. ఇటీవలే ఈ సినిమా టైటిల్ లాంచ్ కావడంతో అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి.
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు సినిమాలతో ఎంత బిజీగా ఉన్నా, తన కుటుంబానికి సమయం కేటాయించడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అందుకే ఆయన షూటింగ్ పని నుంచి విరామం తీసుకుని, తన భార్య నమ్రత, పిల్లలతో కలిసి విదేశాలకు వెళ్లడం ఆయనకు అలవాటు. తాజాగా వారణాసి సినిమాకు సంబంధించిన మొదటి దశ షూటింగ్ పూర్తయిన వెంటనే, మహేష్ బాబు తన ఫ్యామిలీతో కలిసి విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లారు. ఈ కారణంగానే, రాజమౌళి ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రస్తుతం బ్రేక్ పడింది. మహేష్ బాబు తిరిగి వచ్చిన తర్వాతే షూటింగ్ మళ్లీ మొదలవుతుంది. RRR వంటి బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత రాజమౌళి చేస్తున్న సినిమా కాబట్టి, ఈ ఆలస్యం అభిమానుల్లో మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
మహేష్ బాబు తరచుగా విదేశాలకు వెళ్లే అలవాటు గురించి గతంలో రాజమౌళి సరదాగా ఒక జోక్ చేశారు. వారణాసి షూటింగ్ మొదలవ్వకముందే, ఆయన మహేష్ పాస్పోర్ట్ను తానే స్వాధీనం చేసుకున్నట్లుగా ఫోటో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఆ జోక్ నిజమైనట్లుగా, మహేష్ ట్రిప్ కారణంగా షూటింగ్కు బ్రేక్ పడింది. రాజమౌళి ఆ సరదాగా చేసిన పోస్ట్ ఇప్పుడు నిజమైన సందర్భానికి సరిపోవడంతో, ఇది సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
మహేష్-రాజమౌళి కాంబోలోని వారణాసి సినిమా టైటిల్ ఇప్పటికే ఒక వివాదానికి దారితీసింది. దర్శకుడు సి.హెచ్. సుబ్బా రెడ్డి మాట్లాడుతూ వారణాసి అనే టైటిల్ ను తాము దాదాపు రెండేళ్ల క్రితమే రిజిస్టర్ చేయించుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ అభ్యంతరం కారణంగా రాజమౌళి తన సినిమా టైటిల్లో మార్పులు చేసే అవకాశం ఉందని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. బహుశా, ఆ వివాదాన్ని తప్పించుకోవడానికి Rajamouli’s Varanasi లేదా రాజమౌళిస్ వారణాసి వంటి చిన్న మార్పులతో టైటిల్ను అధికారికంగా ప్రకటించవచ్చు అని అంచనా వేస్తున్నారు.