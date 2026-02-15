  • Menu
Mahesh Babu: మహేశ్ బాబు ప్రశంసలు అందుకున్న నాగబంధం టీజర్

Mahesh Babu: మహేశ్ బాబు ప్రశంసలు అందుకున్న నాగబంధం టీజర్
Mahesh Babu: మహేశ్ బాబు ప్రశంసలు అందుకున్న నాగబంధం టీజర్

Mahesh Babu: నాగబంధం టీజర్‌ను మహేశ్ బాబు ప్రశంసించారు. మహాశివరాత్రి సందర్భంగా విడుదలైన ఈ విజువల్ టీజర్‌కు సోషల్ మీడియాలో మంచి స్పందన లభిస్తోంది.

సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా విడుదలైన నాగబంధం చిత్ర టీజర్‌పై ప్రశంసలు వ్యక్తం చేశారు. “వరల్డ్ ఆఫ్ నాగబంధం” పేరుతో విడుదలైన ఈ టీజర్‌ను తన అధికారిక ఖాతాలో పంచుకుంటూ, దృశ్యాలు అత్యంత అద్భుతంగా ఉన్నాయని తెలిపారు.

ఈ చిత్రానికి అభిషేక్ నామా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. పురాణ, చారిత్రక నేపథ్యంతో రూపొందుతున్న భారీ యాక్షన్ కథాచిత్రంగా ఇది ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. టీజర్‌లో సంభాషణలు లేకుండా కేవలం దృశ్యాల ద్వారా కథను చూపించిన తీరు ఆకట్టుకుంటోంది. యుద్ధ సన్నివేశాలు, రహస్య పాత్రల రూపకల్పన ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.

ఈ సినిమాలో విరాట్ కర్ణ, నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్, జగపతి బాబు ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మహాశివరాత్రి రోజున టీజర్ విడుదల కావడం, మహేశ్ బాబు ప్రశంసలు తెలియజేయడంతో సామాజిక మాధ్యమాల్లో చిత్రానికి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. ఈ చిత్రం 2026 వేసవిలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.



