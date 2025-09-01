Mahesh Babu : ఆ కారణంగా కొడుకుకు మహేష్ దూరం... సోషల్ మీడియాలో ఎమోషనల్ పోస్ట్
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబుకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ప్రేక్షకులు ఆయన సినిమాల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు. ప్రస్తుతం మహేష్ బాబు తన రాబోయే చిత్రం SSMB29 షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. అయితే, ఈ సినిమా షూటింగ్ కారణంగా ఆయన తన కుమారుడు గౌతమ్ పుట్టినరోజుకు దూరమయ్యారు. దీంతో ఆయన చాలా బాధపడ్డారు. అయినప్పటికీ, సోషల్ మీడియా ద్వారా తన కుమారుడికి ప్రేమతో ఎమోషనల్ గా ఓ పోస్ట్ పెట్టారు.
Mahesh Babu : సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబుకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ప్రేక్షకులు ఆయన సినిమాల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు. ప్రస్తుతం మహేష్ బాబు తన రాబోయే చిత్రం SSMB29 షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. అయితే, ఈ సినిమా షూటింగ్ కారణంగా ఆయన తన కుమారుడు గౌతమ్ పుట్టినరోజుకు దూరమయ్యారు. దీంతో ఆయన చాలా బాధపడ్డారు. అయినప్పటికీ, సోషల్ మీడియా ద్వారా తన కుమారుడికి ప్రేమతో ఎమోషనల్ గా ఓ పోస్ట్ పెట్టారు.
దర్శక ధీరుడు ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు SSMB29 అనే భారీ బడ్జెట్ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఇందులో ప్రియాంక చోప్రా కూడా నటిస్తారని సమాచారం. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ ఆఫ్రికాలో జరుగుతోంది. అందుకోసం మొత్తం టీమ్ అక్కడికి వెళ్లింది. ఈ సమయంలోనే మహేష్ బాబు పెద్ద కుమారుడు గౌతమ్ ఘట్టమనేని పుట్టినరోజు కూడా వచ్చింది. దీంతో మహేష్ బాబు తన కొడుకు పుట్టినరోజును మిస్ అయ్యారు.
మహేష్ బాబు తన కుమారుడి పుట్టినరోజును మిస్ చేసుకోవడం ఇదే మొదటిసారి అని తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. తన కొడుకు గౌతమ్తో కలిసి ఉన్న ఒక పాత ఫోటోను పంచుకుంటూ, "హ్యాపీ 19 మై సన్, ప్రతి సంవత్సరం నువ్వు నన్ను కొంచెం ఎక్కువ ఆశ్చర్యపరుస్తావు. ఈ సంవత్సరం నీ పుట్టినరోజును మిస్ అవుతున్నాను, నేను మిస్ అయిన ఏకైక పుట్టినరోజు ఇది. నా ప్రేమ ప్రతి అడుగులో నీతో ఉంటుంది. నువ్వు ఏది చేసినా, నేను ఎల్లప్పుడూ నీ అభిమానిని. నిరంతరం ఎదుగుతూ ఉండు" అని రాశారు.
దాదాపు రూ. 1000 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా కోసం అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే, సినిమా గురించి పూర్తి వివరాలు ఇంకా బయటకు రాలేదు. దర్శకుడు సినిమా వివరాలను గోప్యంగా ఉంచాలనుకుంటున్నారు. ప్రస్తుత నివేదికల ప్రకారం.. నటులు ప్రస్తుతం టాంజానియాలో యాక్షన్ సీన్ల చిత్రీకరణలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. సినిమా షూటింగ్లో బిజీగా ఉండటం వల్ల ఈసారి మహేష్ బాబు తన కుటుంబంతో కలిసి వినాయక చవితి వేడుకలను కూడా జరుపుకోలేకపోయారు. అయితే, ఆయన భార్య నమ్రత శిరోద్కర్ సోషల్ మీడియాలో పండుగ ఫోటోలను పంచుకున్నారు.