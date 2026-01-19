Maestro Ilayaraja ‘పద్మపాణి’ అవార్డు: అజంతా ఎల్లోరా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో అరుదైన గౌరవం!
మహారాష్ట్రలో జరగనున్న 11వ అజంతా ఎల్లోరా ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో మాస్ట్రో ఇళయరాజాకు ప్రతిష్టాత్మక 'పద్మపాణి' అవార్డు ప్రదానం చేయనున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్లో జరగనున్న 11వ అజంతా ఎల్లోరా ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ (AIFF) లో సంగీత దిగ్గజం ఇళయరాజాకు ‘పద్మపాణి’ (Padmapani Lifetime Achievement Award) అవార్డును ప్రదానం చేయనున్నారు. జనవరి 28 నుంచి ఫిబ్రవరి 1 వరకు జరిగే ఈ వేడుకల్లో భాగంగా ప్రారంభోత్సవ రోజే ఆయన ఈ పురస్కారాన్ని అందుకోనున్నారు.
అవార్డు విశేషాలు:
బహుమతి: అవార్డుతో పాటు రూ. 2 లక్షల నగదు పురస్కారం.
వేదిక: జనవరి 28న రుక్మిణి ఆడిటోరియంలో జరిగే ప్రారంభోత్సవ వేడుక.
ప్రకటన: AIFF ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ చైర్మన్ నందకిషోర్ కగ్లివాల్ ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు.
ఐదు దశాబ్దాల సంగీత ప్రస్థానం:
సంగీత ప్రపంచంలో ఇళయరాజా ప్రయాణం సాటిలేనిది. గత ఐదు దశాబ్దాల్లో ఆయన సాధించిన విజయాలు కొన్ని ఇక్కడ చూడవచ్చు:
7,000 పైగా పాటలు: సుమారు 1,500 సినిమాలకు పైగా సంగీతం అందించారు.
బహుభాషా కోవిదుడు: తెలుగు, తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ, మరాఠీ భాషల్లో ఎన్నో మ్యూజికల్ బ్లాక్ బస్టర్స్ అందించారు.
గౌరవ పదవి: ప్రస్తుతం ఆయన రాజ్యసభ గౌరవ సభ్యుడిగా (MP) కొనసాగుతున్నారు.
ఇళయరాజా అందుకున్న మరికొన్ని పురస్కారాలు:
80 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆయన ఏమాత్రం తగ్గకుండా సంగీత ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. గత ఏడాది 8 సినిమాలకు సంగీతం అందించగా, ఈ ఏడాది కూడా మరో 7 సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. తెలుగులో ఆయన రీసెంట్గా ‘షష్టిపూర్తి’ సినిమాకు మ్యూజిక్ అందించారు.