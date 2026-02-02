Mad 3 Update: మ్యాడ్ 3లో కొత్త గ్యాంగ్.. టైటిల్ ‘మ్యాడ్ జూనియర్స్’నా?
టాలీవుడ్ హిట్ ఫ్రాంచైజీ ‘మ్యాడ్’ మూడో భాగం ‘మ్యాడ్ 3’పై ఆసక్తికర అప్డేట్. కొత్త గ్యాంగ్తో పాటు టైటిల్ను ‘మ్యాడ్ జూనియర్స్’గా మార్చే అవకాశం ఉన్నట్లు టాక్.
టాలీవుడ్లో చిన్న సినిమాగా విడుదలై అనూహ్యమైన బాక్సాఫీస్ విజయాన్ని అందుకున్న ‘మ్యాడ్’ మూవీ ఫ్రాంచైజీ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ‘మ్యాడ్’, ‘మ్యాడ్ 2’ చిత్రాలతో యూత్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఈ సిరీస్ ఇప్పుడు మూడో భాగంగా ‘మ్యాడ్ 3’తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో సినిమాకు సంబంధించిన ఓ ఆసక్తికరమైన అప్డేట్ ఫిలింనగర్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈసారి ‘మ్యాడ్ 3’లో గత చిత్రాల్లో కనిపించిన ప్రధాన గ్యాంగ్కు బదులుగా కొత్త నటీనటులను పరిచయం చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దర్శకుడు కళ్యాణ్ శంకర్ ఈ భాగంలో కొత్త కాస్టింగ్తో కథను ముందుకు తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నారని టాక్. దీంతో ఈ సిరీస్కు ఫ్రెష్ లుక్ ఇవ్వాలన్న ప్రయత్నంగా దీనిని పరిశ్రమ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ఈ సినిమాలో ‘లిటిల్ హార్ట్స్’ మూవీతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న జేయ్ కృష్ణ, ‘కోర్ట్’ ఫేం హర్ష్ రోషన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఈ కొత్త కాంబినేషన్ యూత్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందని మేకర్స్ నమ్మకం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇదే సమయంలో, ఈ చిత్రానికి టైటిల్లోనూ మార్పు ఉండవచ్చని ప్రచారం జరుగుతోంది. ‘మ్యాడ్ 3’కు బదులుగా ‘మ్యాడ్ జూనియర్స్’ (Mad Juniors) అనే టైటిల్ను ఖరారు చేసినట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇది సిరీస్కు కొత్త అధ్యాయంగా ఉండనుందని అంటున్నారు.
సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ సైలెంట్గా ప్రారంభమైనట్లు సమాచారం. త్వరలోనే మేకర్స్ నుంచి అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. మ్యాడ్ సిరీస్కు ప్రత్యేక గుర్తింపునిచ్చిన క్రేజీ కామెడీ, ఈ కొత్త ‘జూనియర్స్’ వెర్షన్లో కూడా రిపీట్ అవుతుందా లేదా అన్నది చూడాల్సి ఉంది.