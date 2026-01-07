Maa Inti Bangaram: సంక్రాంతికి సమంత సర్ప్రైజ్.. ‘మా ఇంటి బంగారం’ టీజర్ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్!
ఇంటర్నెట్లో సమంత అభిమానులు ఎదురు చూసే ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమా తాజాగా కొత్త అప్డేట్ను పొందింది.
ఇంటర్నెట్లో సమంత అభిమానులు ఎదురు చూసే ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమా తాజాగా కొత్త అప్డేట్ను పొందింది. ఇప్పటికే దర్శకురాలు మినహా ఎవరూ ఈ చిత్రంపై వార్తలు విడుదల చేయలేదు. ఇప్పుడు సమంత (Samantha) ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా టీజర్ను జనవరి 9న విడుదల చేస్తారని ప్రకటించారు.
సమంత తన సోషల్ మీడియాలో కొత్త పోస్టర్ను షేర్ చేస్తూ, “మీరు చూస్తా ఉండండి… మా ఇంటి బంగారం మీ అందరితో కలిసిపోతుంది” అంటూ ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్ పెట్టారు. ఫ్యాన్స్ excitedగా “Queen is back” అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
సినిమా వివరాలు:
డైరెక్టర్: నందిని రెడ్డి (Nandini Reddy)
రంగస్థలంలో: ‘ఓ బేబీ’ తర్వాత సమంత మరియు నందిని రెడ్డి కాంబినేషన్లో
ప్రోడ్యూసర్: సమంత ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్, సహ నిర్మాతలు రాజ్ నిడిమోరు & హిమాంక్ దువ్వూరి
కీ కాస్టింగ్: సమంత, బాలీవుడ్ నటుడు గుల్షన్ దేవయ్య
జనరా: 1980ల నేపథ్యంలో క్రైమ్ థ్రిల్లర్
అయితే, సమంత ప్రస్తుతం మరో ప్రాజెక్ట్ ‘రక్త్ బ్రహ్మాండ్: ది బ్లడీ కింగ్డమ్’లో నటిస్తున్నారు. దీన్ని రాజ్ & DK దర్శకత్వంలో రూపొందిస్తున్నారు. ఆదిత్యరాయ్ కపూర్, అలీ ఫజల్ ముఖ్య పాత్రల్లో ఉన్నారు.
ఇందుకు తోడుగా ‘మా ఇంటి బంగారం’ సమంత ఫ్యాన్స్ కోసం సంక్రాంతి సీజన్లో సర్ప్రైజ్గా వస్తోంది.