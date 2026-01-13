OTT Trending: ఓటిటిలో దుపహియా సునామీ.. అందరూ ఈ సిరీస్ గురించే ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నారు?
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో 'దుపహియా' సూపర్ హిట్ కామెడీ సిరీస్. క్రైమ్ లేని ఒక బీహార్ గ్రామంలో పెళ్లికి ముందు బైక్ దొంగతనం జరగడం.. ఆపై వచ్చే మలుపులు, నవ్వుల విందు ఈ కథ!
నెట్ఫ్లిక్స్ మరియు హాట్స్టార్ వంటి ఓటిటి (OTT) ప్లాట్ఫారమ్లు కొత్త సృష్టికర్తలకు, వైవిధ్యమైన కథలకు మరియు వినూత్నమైన కథా విధానాలకు వేదికగా మారాయి. ఈ క్రమంలోనే, సున్నితమైన హాస్యంతో ఆకట్టుకుంటూ, ఒక బైక్ దొంగతనం చుట్టూ తిరిగే కథాంశంతో రూపొందిన ఒక చిన్న వెబ్ సిరీస్ ప్రేక్షకుల గుర్తింపు పొందింది. ఆ బైక్ ఎందుకు అంత ముఖ్యం? దాని చుట్టూ జరిగిన రచ్చ ఏంటి? ఆ సిరీస్ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం!
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులో ఉంది
ఈ సిరీస్ పేరు 'దుపహియా'. బీహార్లోని 'ధడక్పూర్' అనే కల్పిత గ్రామం నేపథ్యంలో సాగే హిందీ కామెడీ వెబ్ సిరీస్ ఇది. దీనిని అవినాష్ ద్వివేది, చిరాగ్ గార్గ్, సలోనా బైన్స్ జోషి మరియు శుక్ శివదాసాని రూపొందించారు. ఇందులో గజరాజ్ రావు, రేణుక షాహానే, స్పర్ష్ శ్రీవాస్తవ, శివాని రఘువంశీ మరియు భువన్ అరోరా వంటి ప్రముఖ నటులు నటించారు.
మార్చి 7, 2025 నుండి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న 'దుపహియా', తన తేలికపాటి కథనం మరియు సహజమైన పాత్రలతో త్వరగానే ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకుంది. మొదటి సీజన్ విజయవంతం కావడంతో, చిత్ర బృందం ఇప్పటికే సీక్వెల్ (రెండవ భాగం) కోసం సిద్ధమవుతోంది.
కథాంశం: ప్రశాంతమైన గ్రామంలో చోటుచేసుకున్న మొదటి కుంభకోణం
ధడక్పూర్ అనే గ్రామంలో నేరాలు అనేవి అస్సలు జరగవు. గత 25 ఏళ్లుగా అక్కడ ఒక్క నేరం కూడా నమోదు కాలేదు. నేరం చేయాలనే ఆలోచన కూడా అక్కడ పాపంగా భావిస్తారు. అంత ప్రశాంతంగా ఉన్న ఆ ఊరిలో ఒక పెళ్లి సందడి మొదలవుతుంది.
బన్వారీ ఝా తన కుమార్తె రోష్ని పెళ్లి కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తుంటాడు. అయితే వరుడు కుబేర్, కట్నంగా ఒక ఖరీదైన మోటార్ సైకిల్ (బైక్) కావాలని డిమాండ్ చేస్తాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పటికీ, బన్వారీ ఎలాగోలా ఆ బైక్ కొంటాడు. కానీ, పెళ్ళికి సరిగ్గా ఎనిమిది రోజుల ముందు ఆ బైక్ దొంగతనానికి గురవుతుంది.
నవ్వులు, గందరగోళం మరియు రహస్యాల ప్రయాణం
రోష్ని తమ్ముడు భూగోల్, ఎలాగైనా ఆ బైక్ వెతికి పట్టుకుని పెళ్లి జరిపించాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. ఇందుకోసం రోష్ని మాజీ ప్రేమికుడు 'అమావాస్' సహాయం కోరతాడు. ఈ వెతుకులాటలో అనేక అపార్థాలు, హాస్యభరితమైన సంఘటనలు మరియు ఊరి జనం పడే ఇబ్బందులు ప్రేక్షకులకు నవ్వులు పూయిస్తాయి.
ప్రేక్షకులను ఉత్కంఠకు గురిచేసే ప్రశ్నలు:
- అసలు ఆ బైక్ దొంగిలించింది ఎవరు?
- ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా పెళ్లి జరుగుతుందా?
- రోష్ని తన మాజీ ప్రేమికుడితో మాట్లాడుతుందా?
గ్రామీణ నేపథ్యంతో సాగే స్వచ్ఛమైన వినోదాన్ని కోరుకునే వారికి, 'దుపహియా' అద్భుతమైన నవ్వులను అందిస్తుంది.