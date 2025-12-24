Little Hearts : “లిటిల్ హార్ట్స్” ఇప్పుడు అన్ని భాషల ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తోంది
చిన్న బడ్జెట్ సినిమాల్లో ఈ మధ్యకాలంలో “లిటిల్ హార్ట్స్” కంటే పెద్ద సెన్సేషన్ మరోటి లేదు. కేవలం రూ. 2.5 కోట్లు బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా దాదాపు రూ. 35 కోట్లు వసూలు చేయడం చిన్న విషయం కాదు. మూడు వారాల పాటు థియేటర్ల్లో హౌస్ ఫుల్ కలెక్షన్లతో రన్ అయ్యింది.
థియేటర్లలో బాగా ఆడుతున్నప్పటికీ, ముందే జరిగిన డీల్ ప్రకారం, థియేట్రికల్ రీలీజ్ నుంచి నాలుగు వారాలకే ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కి వచ్చింది. టీవీ విన్లో స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమయ్యిన వెంటనే “లిటిల్ హార్ట్స్” మంచి స్పందన పొందింది. తెలుగు సోషల్ మీడియాలో సినిమా గురించి పలు రోజుల పాటు చర్చ జరిగింది. సాధారణంగా థియేటర్ల్లో హిట్ అయిన సినిమాలు ఓటీటీలోకి వచ్చాక “ఓవర్రేటెడ్” ట్యాగ్ పొందతాయి. కానీ “లిటిల్ హార్ట్స్” విషయంలో అలా జరగలేదు.
ప్రత్యేక విషయం ఏంటంటే, రోజులు గడిచే కొద్దీ ఓటీటీలో “లిటిల్ హార్ట్స్” రీచ్ ఇంకా పెరుగుతోంది. ఇప్పుడు ఈ సినిమాను ఇతర భాషల ప్రేక్షకులు కూడా ఆదరిస్తున్నారు. నెట్ఫ్లిక్స్ తమిళం, హిందీ, మలయాళంలో ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేసింది. ప్రత్యేకంగా తమిళ ప్రేక్షకులు సినిమా చూసి ప్రశంసలతో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు.
వీరి అభిప్రాయాల్లో కామెడీ ఆర్గానిక్గా ఉందని, సినిమాను చూసి కడుపుబ్బ నవ్వుకున్నారని, నటుల ప్రదర్శనలు అద్భుతంగా ఉన్నాయని, సంగీతం కూడా బాగుందని చెప్పుతున్నారు. సాధారణంగా తమిళులు ఇతర భాషల సినిమాలను అంతగా ఆదరించడం అరుదు, కానీ “లిటిల్ హార్ట్స్” ఈ విషయంలో ప్రత్యేకత చూపించింది. చిన్న తెలుగు సినిమా స్థానిక ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించడంతోపాటు, ఇతర భాషల ప్రేక్షకుల్ని కూడా ఆకట్టుకోవడం గొప్ప ఘటనా.