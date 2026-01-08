Legend Gaali Penchala Narasimha Rao: అమర గీతాల వెనుక అద్భుత ప్రస్థానం!
తెలుగు సినీ సంగీత పితామహుడు గాలి పెంచల నరసింహారావు గారి జీవిత ప్రస్థానం. 'శ్రీ సీతారాముల కల్యాణం', 'వివాహ భోజనంబు' వంటి పాటల వెనుక ఆసక్తికర కథనాలు.
ఒంగోలు సమీపంలోని అమ్మనగ్రోలులో జన్మించిన నరసింహారావు గారు చిన్నతనం నుంచే శాస్త్రీయ సంగీతంలో ఆరితేరారు. నాటక రంగంలో హార్మోనిస్టుగా ప్రస్థానం మొదలుపెట్టి, 1934లో 'సీతాకల్యాణం' చిత్రంతో వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు. విశేషమేమిటంటే, ఆయన కెరీర్ 'సీతాకల్యాణం'తో మొదలై, 1961లో ఎన్టీఆర్ నిర్మించిన **'సీతారామకల్యాణం'**తో ముగియడం ఒక అద్భుత యాదృచ్ఛికం.
సాలూరి, ఘంటసాల వంటి దిగ్గజాలకు మార్గదర్శి
నరసింహారావు గారు కేవలం స్వరకర్త మాత్రమే కాదు, ఎందరో మహానుభావులను ప్రోత్సహించిన గురువు.
సాలూరి రాజేశ్వరరావు: 1935లో 'శ్రీకృష్ణలీలలు' సినిమాతో సాలూరిని బాలనటుడిగా పరిచయం చేసింది ఆయనే. సాలూరి తన పాటలను తనే స్వరపరుచుకోవడానికి నరసింహారావు గారు ప్రోత్సహించారు.
ఘంటసాల: 'పల్నాటి యుద్ధం', 'బాలరాజు' వంటి చిత్రాల్లో ఘంటసాల గారు నరసింహారావు గారి వద్ద సహాయకుడిగా పనిచేయడమే కాకుండా, కోరస్లోనూ పాడుతూ తన ప్రస్థానాన్ని మొదలుపెట్టారు.
జిక్కీ: ప్రసిద్ధ గాయని జిక్కీ తన తొలి పాటను పాడింది ఈయన సంగీత దర్శకత్వంలోనే ('పంతులమ్మ' చిత్రం).
'వివాహ భోజనంబు'.. బాణీ వెనుక అసలు కథ!
1936లో వచ్చిన తొలి 'మాయాబజార్' (శశిరేఖా పరిణయం) చిత్రానికి ఆయనే సంగీతం అందించారు. ఇందులో ప్రసిద్ధ "వివాహ భోజనంబు" పాటను లాటిన్ అమెరికన్ సంగీత ధోరణి నుంచి ప్రేరణ పొంది స్వరపరిచారు. అయినప్పటికీ, ఎక్కడా ఆ విదేశీ ముద్ర కనపడకుండా అచ్చతెలుగు బాణీలా దానిని తీర్చిదిద్దడం ఆయన ప్రతిభకు నిదర్శనం.
చరిత్రలో నిలిచిన 'కృష్ణప్రేమ'
భాసుమతి, టంగుటూరి సూర్యకుమారి, శాంతకుమారి వంటి ముగ్గురు దిగ్గజ నటీమణులు కలిసి పాడటం 'కృష్ణప్రేమ' చిత్రంతోనే సాధ్యమైంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ వీరు ముగ్గురు ఏ చిత్రంలోనూ కలిసి నటించలేదు. అలాగే, 'మాయాలోకం' చిత్రంలో ఆయన స్వరపరిచిన “శ్రీ జానకీ దేవి సీమంతమునకు” అనే పాటను వింటే, మళ్ళీ పదేళ్ల తర్వాత వచ్చిన 'మిస్సమ్మ'లోని సీమంతం పాట గుర్తుకు వస్తుందని చెబుతుంటారు.
ఎన్టీఆర్ ఇచ్చిన అరుదైన గౌరవం
కొంతకాలం సినీ రంగానికి దూరంగా ఉన్న నరసింహారావు గారిని ఎన్టీఆర్ స్వయంగా పిలిపించి, తన ప్రతిష్ఠాత్మక చిత్రం 'సీతారామకల్యాణం'లో అవకాశం ఇచ్చారు. ఇందులో ఆయన అందించిన "శ్రీ సీతారాముల కల్యాణం చూతము రారండి" పాట నేటికీ ప్రతి పెళ్లి పందిరిలోనూ, శ్రీరామనవమి వేడుకల్లోనూ మార్మోగుతూనే ఉంది.
ముగింపు: ఎంతో మంది గాయనీగాయకులను, సంగీత దర్శకులను తీర్చిదిద్దిన గాలి పెంచల నరసింహారావు గారు మే 25, 1964న తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన భౌతికంగా దూరమైనా, ఆయన అందించిన అమర గీతాలు తెలుగు వారి గుండెల్లో నిరంతరం ప్రతిధ్వనిస్తూనే ఉంటాయి.