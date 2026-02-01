Laggam Time Pre-Release Event: థియేటర్ నుంచి మనస్పూర్తిగా నవ్వుతూ వెళ్తారు.. ‘లగ్గం టైం’ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లో నిర్మాత హిమబిందు ధీమా!
Laggam Time Pre-Release Event: ‘లగ్గం టైం’ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లో నిర్మాత హిమబిందు సంచలన వ్యాఖ్యలు. రీ-రిలీజ్ ట్రెండ్ వల్ల చిన్న సినిమాలకు అన్యాయం జరుగుతోందని ఆవేదన. ఫిబ్రవరి 6న సినిమా విడుదల.
Laggam Time Pre-Release Event: రాజేష్ మేరు, నవ్య చిట్యాల జంటగా 20 సెంచ్యూరీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై రూపొందిన క్యూట్ ఎంటర్టైనర్ ‘లగ్గం టైం’. ప్రజోత్ కె వెన్నం దర్శకత్వంలో కె. హిమబిందు నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 6న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా ఆదివారం హైదరాబాద్లో చిత్ర యూనిట్ గ్రాండ్గా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించింది.
రీ-రిలీజ్ల వల్ల చిన్న సినిమాలకు దెబ్బ: నిర్మాత ఆవేదన
ఈ వేడుకలో నిర్మాత కె. హిమబిందు మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఎంతో కష్టపడి, ఖర్చు పెట్టి ఈ సినిమాను నిర్మించాం. అయితే ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో ఉన్న రీ-రిలీజ్ ట్రెండ్ వల్ల మాలాంటి చిన్న సినిమాలకు థియేటర్లు దొరకడం, గుర్తింపు రావడం కష్టమవుతోంది. వీకెండ్స్లో పెద్ద సినిమాలను రీ-రిలీజ్ చేయడం వల్ల చిన్న సినిమాల ఆదరణ తగ్గుతోంది. ఈ విషయంలో ఇండస్ట్రీ పెద్దలు ఆలోచించాలి. కానీ, మా ‘లగ్గం టైం’ చూసి ప్రేక్షకులు థియేటర్ నుంచి మనస్పూర్తిగా నవ్వుతూ వెళ్తారని మాత్రం గ్యారెంటీ ఇవ్వగలను" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
రక్తపాతం లేని స్వచ్ఛమైన కథ: హీరో రాజేష్
హీరో రాజేష్ మేరు మాట్లాడుతూ.. "నేను విన్న కథలన్నీ ఎక్కువగా వయొలెన్స్తో కూడుకున్నవే. కానీ దర్శకుడు ప్రజోత్ చెప్పిన ఈ కథ విన్న వెంటనే చాలా ఫ్రెష్గా అనిపించింది. మీడియా సపోర్ట్ వల్ల మా సినిమా జనాల్లోకి వెళ్లింది. ఫిబ్రవరి 6న ప్రతి ఒక్కరూ థియేటర్లలో మా ప్రయత్నాన్ని చూడండి" అని కోరారు.
ప్రతి ఒక్కరూ ఎంజాయ్ చేసేలా..
దర్శకుడు ప్రజోత్ కె వెన్నం మాట్లాడుతూ.. తామంతా కొత్త వాళ్లమే అయినా ఎక్కడా తప్పులు జరగకుండా చాలా జాగ్రత్తగా, క్వాలిటీతో ఈ సినిమాను తీశామన్నారు. ఎడిటర్ విశ్వనాధ్ మాట్లాడుతూ, ఇది చిన్న సినిమా అని ఎక్కడా అనిపించదని, ఆరంభం నుంచి ముగింపు వరకు ఆడియెన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారని తెలిపారు. సంగీత దర్శకుడు పవన్, సినిమాటోగ్రాఫర్ పవన్ గుంటుకు, కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ రెతీషా రెడ్డి తదితరులు సినిమా అవుట్పుట్ పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
సినిమా వివరాలు (Movie Details):
తారాగణం: రాజేష్ మేరు, నవ్య చిట్యాల, నెల్లూరు సుదర్శన్, మధుమణి, కేదార్ శంకర్ తదితరులు.
దర్శకత్వం: ప్రజోత్ కె వెన్నం.
నిర్మాత: కె. హిమబిందు.
సంగీతం: పవన్.
విడుదల తేదీ: ఫిబ్రవరి 6, 2026.