  • Menu
Home  > సినిమా

Megastar Chiranjeevi : మెగాస్టార్ చిరంజీవి-కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ కాంబినేషన్లో కొత్త సినిమా

Megastar Chiranjeevi : మెగాస్టార్ చిరంజీవి-కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ కాంబినేషన్లో కొత్త సినిమా
x

Megastar Chiranjeevi : మెగాస్టార్ చిరంజీవి-కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ కాంబినేషన్లో కొత్త సినిమా

Highlights

స్టార్ హీరోలతో భారీ సినిమాలు నిర్మిస్తోంది కన్నడ నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్. టాక్సిక్, కేడీ, జన నాయగన్ వంటి ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాలు ఈ సంస్థ నుంచి వస్తున్నాయి.

Megastar Chiranjeevi : స్టార్ హీరోలతో భారీ సినిమాలు నిర్మిస్తోంది కన్నడ నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్. టాక్సిక్, కేడీ, జన నాయగన్ వంటి ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాలు ఈ సంస్థ నుంచి వస్తున్నాయి. ఈ సినిమాలతో కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ దక్షిణ భారత చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణ సంస్థగా నిలిచింది. ఇప్పుడు ఈ సంస్థ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవితో కొత్త సినిమాను కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ ప్రకటించింది. సినిమా నిర్మాణం, డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ ఒక పెద్ద పేరు. కన్నడ, తమిళంలో సినిమాలు నిర్మిస్తున్న ఈ నిర్మాణ సంస్థ ఇప్పుడు టాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. తెలుగులో తమ తొలి సినిమానే మెగాస్టార్ చిరంజీవితో చేయడం విశేషం. దీనితో అభిమానుల్లో అంచనాలు పెరిగాయి.

కన్నడలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న టాక్సిక్, కేడీ సినిమాలను నిర్మిస్తున్న కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థ తమిళంలో దళపతి విజయ్ నటించిన జన నాయగన్ సినిమాను నిర్మిస్తోంది. ఆ విధంగా తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో కూడా చురుకుగా ఉంది. ఇప్పుడు టాలీవుడ్‌లో కూడా అడుగుపెట్టిన కేవీఎన్ సంస్థ చిరంజీవి 158వ చిత్రానికి ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది.

ఆగస్టు 22న మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన 70వ పుట్టినరోజును జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ తో కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రకటించారు. గతంలో వాల్తేరు వీరయ్య సినిమాను రూపొందించిన బాబీ కొల్లి మరోసారి చిరంజీవికి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి మరిన్ని వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడి కానున్నాయి. చిరంజీవి, బాబీ కొల్లి, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ కాంబినేషన్‌లో రానున్న ఈ సినిమా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రూపొందనుంది. దసరా పండుగ సమయంలో ఈ సినిమాను లాంచ్ చేయడానికి నిర్మాతలు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది చివరిలో సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick