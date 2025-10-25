'కుందనాల బొమ్మ’ ఆవిష్కరణ: ప్రశంసల వర్షం కురిపించిన దర్శకుడు బాబీ కొల్లి!
ప్రముఖ దర్శకుడు బాబీ కొల్లి (కే.ఎస్. రవీంద్ర) ఆధ్వర్యంలో రూపొందిన “కుందనాల బొమ్మ” వీడియో పాట శనివారం అత్యంత ఘనంగా ఆవిష్కరించబడింది.
ప్రముఖ దర్శకుడు బాబీ కొల్లి (కే.ఎస్. రవీంద్ర) ఆధ్వర్యంలో రూపొందిన “కుందనాల బొమ్మ” వీడియో పాట శనివారం అత్యంత ఘనంగా ఆవిష్కరించబడింది. రాజేష్ జైకర్ దర్శకత్వంలో, విరాజ్, సంస్కృతి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ గీతం.. కేవలం పాట మాత్రమే కాదు, ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని, మహిళా ఆత్మబలాన్ని కలుపుతూ అందించిన భావోద్వేగపూరితమైన సామాజిక సందేశంగా నిలిచింది.
శేఖర్ మ్యూజిక్లో ప్రత్యేక విడుదల!
ఈ ప్రత్యేక వీడియో సాంగ్ను ప్రసిద్ధ నృత్యదర్శకుడు శేఖర్ మాస్టర్ తన సొంత యూట్యూబ్ ఛానెల్ “శేఖర్ మ్యూజిక్” ద్వారా విడుదల చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు నిర్మాతగా వ్యవహరించడం ద్వారా ఆయన ఈ కంటెంట్పై ఉన్న తన నమ్మకాన్ని తెలియజేశారు.
బాబీ కొల్లి ప్రశంసలు:
“రాజేష్ జైకర్, శ్రవణ్ జి కుమార్ గారు ఈ గీతం ద్వారా ప్రకృతిని ఆత్మబలానికి ప్రతీకగా చూపించడం అద్భుతం. ఇందులో ప్రతి ఫ్రేమ్, ప్రతి చలన, ప్రతి నోటు మనసును తాకేలా రూపుదిద్దుకుంది. విరాజ్, సంస్కృతి తమ హృదయాన్ని ఈ గీతంలో నిక్షిప్తం చేశారు. ఇది కేవలం పాట కాదు — ఒక అనిర్వచనీయమైన అనుభూతి” అని దర్శకుడు బాబీ కొల్లి బృందాన్ని ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు.
సృజనాత్మక బృందం కృషి
శ్రవణ్ జి కుమార్ సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్, డీఐ విభాగాలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించి, ప్రకృతిలోని నిశితమైన వర్ణాలను తెరపై సున్నితంగా చూపించారు.
గాయని దీపు తన ఆవేశభరితమైన స్వరంతో పాటకు భావోద్వేగ పరం చేకూర్చారు.
మార్క్ ప్రసాంత్ స్వరపరిచిన సంగీతం, ప్రకృతి ప్రేరిత స్వరాలను మేళవించి శ్రోతల మనసులను తాకింది.
కృష్ణ మాస్టర్ నృత్యరూపకల్పనలో జల ప్రవాహం, గాలి తాకిడి వంటి ప్రకృతి చలనాలను ప్రతిబింబించడం హైలైట్గా నిలిచింది.
విరాజ్, సంస్కృతి తమ నటన ద్వారా మహిళా సౌందర్యం మరియు ప్రకృతి సౌందర్యం ఒకే అద్దంలో ప్రతిఫలిస్తాయనే భావనను సజీవంగా వ్యక్తపరిచారు. నేటి వేగవంతమైన యుగంలో, “కుందనాల బొమ్మ” తన ఆలోచనాత్మకతతో ప్రత్యేకతను చాటుకుంటూ, క్షణం ఆగి ప్రకృతిని, స్త్రీ సౌందర్యంలోని బలాన్ని గుర్తించమని ఆహ్వానిస్తోంది.