Kerala Story 2 : ‘కేరళ స్టోరీ-2’సినిమాకు బిగ్ షాక్
Kerala Story 2 : వివాదాల ముసురులో సీక్వెల్.. విడుదలపై అనిశ్చితి, అనుమతులపై అడ్డంకులు?
Kerala Story 2 : సినీ రంగంలో కొన్ని చిత్రాలు కేవలం వినోదాన్ని మాత్రమే కాకుండా, సామాజిక చర్చలకు, వివాదాలకు కేంద్రబిందువుగా మారుతుంటాయి. సరిగ్గా ఇలాంటి పరిస్థితినే ఎదుర్కొంటోంది ‘కేరళ స్టోరీ-2’. ఈ చిత్రంపై స్టే విధిస్తూ కేరళ హైకోర్టు జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు చిత్ర యూనిట్కు ఊహించని షాక్ ఇచ్చాయి.
సినిమాలోని కంటెంట్ సామాజికంగా మరియు మతపరంగా తీవ్ర వివాదాస్పద అంశాలను కలిగి ఉందని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. ముఖ్యంగా..ఈ చిత్ర ప్రదర్శన వల్ల సమాజంలో శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగే అవకాశం ఉందని కోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.మతపరమైన భావాలను కించపరిచేలా లేదా రెచ్చగొట్టేలా సన్నివేశాలు ఉన్నాయని కోర్టు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించింది.
సెన్సార్ బోర్డుపై హైకోర్టు ఆగ్రహం
ఈ కేసులో అత్యంత కీలకమైన అంశం ఏమిటంటే, సినిమాను ధృవీకరించిన సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిలిం సర్టిఫికేషన్ పై కోర్టు వ్యక్తం చేసిన అసహనం.వివాదాస్పద కంటెంట్ ఉందని స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నప్పుడు, అభ్యంతరకర సన్నివేశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించకుండా సెన్సార్ బోర్డు సర్టిఫికేట్ ఎలా ఇచ్చింది? అని కోర్టు ప్రశ్నించింది.బోర్డు తన బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వహించలేదని, బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించిందని ధర్మాసనం ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించింది.
మొదటి భాగం బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లు సాధించినప్పటికీ, అనేక విమర్శలను ఎదుర్కొంది. ఇప్పుడు రెండో భాగం విషయంలో కోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేయడంతో, సినిమా విడుదల నిరవధికంగా వాయిదా పడింది. తదుపరి విచారణలో కోర్టు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందనేది ఇప్పుడు సర్వత్రా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
ఒకవైపు వాక్ స్వాతంత్ర్యం, మరోవైపు సామాజిక భద్రత - ఈ రెండింటి మధ్య జరుగుతున్న ఈ న్యాయ పోరాటం భారతీయ సినీ చరిత్రలో మరో కీలక మలుపుగా నిలవనుంది. వివాదాస్పద సన్నివేశాలను తొలగిస్తారా? లేదా ఉన్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయిస్తారా? అనేది వేచి చూడాలి.