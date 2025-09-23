Katrina Kaif – Vicky Kaushal: పేరెంట్స్ గా మారబోతున్న బాలీవుడ్ స్టార్ జంట
బాలీవుడ్ స్టార్ దంపతులు కత్రినా కైఫ్ (42) మరియు విక్కీ కౌశల్ (37) కత్రినా తొలిసారిగా గర్భధారణలో ఉన్నట్లు ప్రకటించారు. కొంతకాలంగా సోషల్ మీడియాలో ఈ వార్తల ఊహలు చక్కర్లు కొట్టాయి.
తాము బేబీ బంప్ను చూపిస్తూ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫోటో షేర్ చేశారు. ఫోటోలో ఇద్దరూ సంతోషంగా కనిపిస్తున్నారు.
కత్రినా మరియు విక్కీ ప్రకటన:
"మన జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభించడానికి సంతోషం, కృతజ్ఞతలతో ముందుకు వెళ్తున్నాము," అని వారు రాశారు.
ఫ్యాన్స్ కూడా అభినందనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వరుణ్ ధావన్, “నా హృదయం పరిపూర్ణం,” అని ట్వీట్ చేశారు. ఒక ఫ్యాన్, “చోటీ కట లేదా విక్కీ రాబోతున్నాడు,” అని కామెంట్ చేశారు.
కత్రినా కుటుంబ కలలు:
2010లో, విక్కీని కలిసే దానికంటే దాదాపు దశాబ్దం ముందే, కత్రినా ఇంటర్వ్యూలో తన వివాహం మరియు కుటుంబ కలల గురించి openness తో చెప్పారు. ఆమె తెలిపింది, “భర్త మరియు పిల్లలు ఉండటం నాకు చాలా ముఖ్యమైనది. వివాహం చేసుకుని, పిల్లలతో సంతోషంగా జీవించడం నా కల.”
ఇటీవల, ఒక ప్రకటన షూట్లో బేబీ బంప్తో ఉన్న కత్రినా ఫోటో కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
వివాహం:
కత్రినా మరియు విక్కీ 2021లో సిక్స్ సెన్సెస్ రిసార్ట్, ఫోర్ట్ బర్వారా, రాజస్థాన్ లో వివాహం చేసుకున్నారు. ఇప్పటివరకు ఇద్దరూ ఏ సినిమాలో కలిసి నటించలేదు.