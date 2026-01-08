Karthik Subbaraj Slams Theatre Monopoly in Kollywood! కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. "సినిమా రంగాన్ని చంపేస్తున్నారు"
తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో థియేటర్ల కేటాయింపు మరియు సెన్సార్ బోర్డు నిబంధనలపై ప్రముఖ దర్శకుడు కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ నిప్పులు చెరిగారు. చిన్న సినిమాలకు థియేటర్లు దొరకకపోవడం, పెద్ద సినిమాలకు సెన్సార్ చిక్కులు ఎదురవ్వడంపై ఆయన తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పరిశ్రమలోని వారంతా రాజకీయాలు, ఫ్యాన్ వార్స్ పక్కన పెట్టి ఏకం కావాలని పిలుపునిచ్చారు.
చిన్న సినిమాలకు థియేటర్ల కబ్జా!
ఇటీవల 'సల్లియర్గల్' అనే చిన్న చిత్రానికి ఎదురైన చేదు అనుభవాన్ని కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ ఉదహరించారు.
సురేశ్ కామాక్షి ఆవేదన: పెద్ద సినిమాలు ఏవీ లేకపోయినా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తన సినిమాకు కేవలం 27 థియేటర్లే ఇచ్చారని నిర్మాత సురేశ్ కామాక్షి వాపోయారు. మల్టిప్లెక్స్లు ఒక్క స్క్రీనింగ్ కూడా ఇవ్వకపోవడంతో ఆయన తన సినిమాను డైరెక్ట్గా ఓటీటీలో రిలీజ్ చేయాల్సి వచ్చింది.
టాలీవుడ్తో పోలిక: తెలుగులో 'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి' వంటి చిన్న సినిమాలకు మంచి థియేటర్లు లభించాయని, అందుకే అవి ఘనవిజయం సాధిస్తున్నాయని.. కానీ తమిళనాడులో థియేటర్లను కొందరు 'కబ్జా' చేసి చిన్న సినిమాలను తొక్కేస్తున్నారని కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ ఆరోపించారు.
సంక్రాంతి సినిమాలపై సెన్సార్ సెగ
పొంగల్ కానుకగా విడుదల కావాల్సిన పెద్ద సినిమాల పరిస్థితి కూడా దారుణంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు:
విజయ్ 'జన నాయగన్': దళపతి విజయ్ సినిమా విడుదల వాయిదా పడటం అభిమానులను నిరాశకు గురిచేసింది.
శివ కార్తికేయన్ 'పరాశక్తి': జనవరి 10న రిలీజ్ కావాల్సిన ఈ సినిమాకు ఇంకా సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ రాకపోవడం, బుకింగ్స్ ప్రారంభం కాకపోవడంపై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
నిబంధనల విమర్శ: సెన్సార్ కోసం మూడు నెలల ముందే దరఖాస్తు చేసుకోవాలనే నిబంధన ప్రాక్టికల్గా సాధ్యం కాదని, ఇది టెక్నీషియన్లపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెంచుతుందని ఆయన విమర్శించారు.
కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ పిలుపు: "ఓటీటీలు, ఛానెల్స్ చిన్న సినిమాలను పట్టించుకోవు. థియేటర్లే వాటికి ఆధారం. అక్కడ కూడా చోటు ఇవ్వకపోతే సినిమా కళను చంపేసినట్టే. వ్యక్తిగత ఎజెండాలు, ఫ్యాన్ వార్స్ పక్కన పెట్టి అందరం ఒక్కటి కావాలి."
ప్రస్తుత కోలీవుడ్ సంక్షోభం - ముఖ్యాంశాలు: