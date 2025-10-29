Karmanye Vadhikaraste: కర్మణ్యే వాధికారస్తే' రిలీజ్ ప్రోమో విడుదల.. అక్టోబర్ 31న థియేటర్లలోకి సస్పెన్స్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్
Karmanye Vadhikaraste: బ్రహ్మాజీ, శత్రు, మరియు 'మాస్టర్' మహేంద్రన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'కర్మణ్యే వాధికారస్తే' చిత్రం యొక్క రిలీజ్ ప్రోమోను చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది. టైటిల్కు తగ్గట్టుగానే గ్రిప్పింగ్గా ఉంటుందని చెబుతున్న ఈ సస్పెన్స్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ అక్టోబర్ 31న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
రిలీజ్ ప్రోమోకు అద్భుత స్పందన
ఉషస్విని ఫిలిమ్స్ పతాకంపై, జవ్వాజి సురేంద్ర కుమార్ సమర్పణలో రూపొందిన ఈ చిత్రానికి అమర్ దీప్ చల్లపల్లి దర్శకత్వం వహించారు. నిర్మాత డి ఎస్ ఎస్ దుర్గా ప్రసాద్.
రిలీజ్ ప్రోమో విడుదల సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ మాట్లాడుతూ, మా చిత్రం 'కర్మణ్యే వాధికారస్తే' రిలీజ్ ప్రోమోకు అద్భుత స్పందన లభించింది. చూసిన వారంతా ప్రోమో చాలా బాగుందని కొనియాడారు. మా చిత్రం అక్టోబర్ 31న ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుంది. అని తెలిపారు.
వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా గ్రిప్పింగ్ కథనం
ఈ చిత్రం కథాంశం గురించి వివరిస్తూ, "ఇది ఒక సస్పెన్స్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్. స్టూడెంట్ హత్యలు, మిస్సింగ్ కేసులు, కిడ్నాప్ల వంటి మనం రోజూ టీవీల్లో, పేపర్లలో చూసే వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాం. టైటిల్కు తగ్గట్టుగా కథ చాలా గ్రిప్పింగ్గా ఉంటుంది. కథకు సరిసాటిగా బ్రహ్మాజీ, శత్రు, మరియు 'మాస్టర్' మహేంద్రన్ వారి అద్భుత నటనతో చిత్రానికి మరింత ప్రాణం పోశారు," అని యూనిట్ సభ్యులు పేర్కొన్నారు.
నటనతో పాటు, బెనర్జీ, పృథ్వీ, శివాజీ రాజా, అజయ్ రత్నం, శ్రీ సుధా వంటి సీనియర్ నటులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఇటీవల సెన్సార్ సభ్యులు ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించి అద్భుతంగా ఉందని ప్రశంసించారని, ఈ చిత్రానికి 'యు/ఎ' సర్టిఫికెట్ లభించిందని యూనిట్ ధృవీకరించింది.