  • Menu
Home  > సినిమా

Karmanye Vadhikaraste: కర్మణ్యే వాధికారస్తే'కు అద్భుత స్పందన.. థియేటర్లు పెంచిన నిర్మాతలు!

Karmanye Vadhikaraste: కర్మణ్యే వాధికారస్తేకు అద్భుత స్పందన.. థియేటర్లు పెంచిన నిర్మాతలు!
x

Karmanye Vadhikaraste: కర్మణ్యే వాధికారస్తే'కు అద్భుత స్పందన.. థియేటర్లు పెంచిన నిర్మాతలు!

Highlights

Karmanye Vadhikaraste:ఉషస్విని ఫిలిమ్స్ పతాకంపై రూపొందిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ చిత్రం 'కర్మణ్యే వాధికారస్తే' మంచి టాక్‌తో విజయవంతంగా ప్రదర్శింపబడుతోంది.

ఉషస్విని ఫిలిమ్స్ పతాకంపై రూపొందిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ చిత్రం 'కర్మణ్యే వాధికారస్తే' మంచి టాక్‌తో విజయవంతంగా ప్రదర్శింపబడుతోంది. అక్టోబర్ 31న విడుదలైన ఈ చిత్రం, ముఖ్యంగా సెకండ్ హాఫ్‌లో వచ్చే గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్‌ప్లేకు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఈ సానుకూల స్పందన దృష్ట్యా, చిత్ర నిర్మాతలు థియేటర్ల సంఖ్యను పెంచాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

ముఖ్య తారాగణం: బ్రహ్మాజీ, శత్రు, 'మాస్టర్' మహేంద్రన్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించగా, బెనర్జీ, పృథ్వి, శివాజీ రాజా, అజయ్ రత్నం, శ్రీ సుధా కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

చిత్ర బృందం ఆనందం:

సినిమాకు వస్తున్న మంచి ఆదరణపై చిత్ర బృందం సంతోషం వ్యక్తం చేసింది.

దర్శకుడు అమర్ దీప్ చల్లపల్లి మాట్లాడుతూ... "మా సినిమాకు వస్తున్న రెస్పాన్స్‌కి చాలా సంతోషంగా ఉంది. అక్టోబర్ 31న విడుదలైన మా చిత్రానికి అన్నీ మంచి రివ్యూస్ వచ్చాయి. ముఖ్యంగా సెకండ్ హాఫ్ చాలా గ్రిప్పింగ్‌గా ఉందని ప్రేక్షకులు మెచ్చుకుంటున్నారు. ప్రేక్షకుల ఆదరణను చూసి మా నిర్మాతలు మరిన్ని థియేటర్లలో చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తున్నారు. మమ్మల్ని ఆదరించిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. చూడని వారు తప్పకుండా చూడండి," అని కోరారు.

నిర్మాత డి.ఎస్.ఎస్ దుర్గాప్రసాద్ స్పందిస్తూ... "ప్రేక్షకులు మా చిత్రాన్ని చూసి సూపర్ హిట్ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. ప్రారంభంలో 100 థియేటర్లలో విడుదల చేశాము. వస్తున్న అద్భుతమైన రివ్యూస్, స్పందన కారణంగా ఇప్పుడు మరిన్ని థియేటర్లు పెంచుతున్నాము. ఈ విజయం మాకెంతో ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది. ప్రేక్షకులందరికీ మరోసారి కృతజ్ఞతలు," అని తెలిపారు.

హీరో మహేంద్రన్ (మాస్టర్ మహేంద్ర) మాట్లాడుతూ... "తెలుగులో నా మొట్టమొదటి స్ట్రెయిట్ సినిమా 'కర్మణ్యే వాధికారస్తే' ఇంత మంచి విజయం సాధించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. సెకండ్ హాఫ్ చాలా బాగుందని ప్రేక్షకులు అభినందించడం నాకు మరింత స్పెషల్. నిర్మాతలు థియేటర్లు పెంచుతున్నందుకు సంతోషిస్తున్నాను. మా సినిమాను తప్పక చూసి ఆశీర్వదించండి," అని కోరారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick