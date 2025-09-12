Kantara : కాంతార : చాప్టర్ 1 రికార్డు.. ఓటీటీ హక్కులకే అన్ని కోట్లా?
రిషబ్ శెట్టి నటిస్తూ, దర్శకత్వం వహించిన కాంతార : చాప్టర్ 1 సినిమా మీద భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమాకు రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహించగా, రుక్మిణి వసంతన్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. ఈ సినిమా ఓటీటీ హక్కుల గురించి ఒక పెద్ద వార్త బయటకు వచ్చింది. ఈ డబ్బుతో మరో కేజీఎఫ్ 2 సినిమాను కూడా తీయవచ్చని అంటున్నారు.
కాంతార 1కు రికార్డు ధర..
2022లో విడుదలైన కాంతార సినిమా ఎంత పెద్ద విజయం సాధించిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఇప్పుడు, సరిగ్గా మూడు సంవత్సరాల తర్వాత, అక్టోబర్ 2న కాంతారకు ప్రీక్వెల్గా కాంతార: చాప్టర్ 1 ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. ఈ సినిమా ఓటీటీ హక్కులు రికార్డు ధరకు అమ్ముడయ్యాయి.
కాంతార : చాప్టర్ 1 హక్కులను అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో భారీ మొత్తానికి కొనుగోలు చేసింది. ఈ సినిమా హక్కుల కోసం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో రూ. 125 కోట్లు చెల్లించినట్లు చెబుతున్నారు. ఈ మొత్తంతో మరో కేజీఎఫ్ 2 సినిమాను నిర్మించవచ్చని చాలామంది అభిప్రాయపడుతున్నారు. కేజీఎఫ్ 2 బడ్జెట్ సుమారు రూ. 100 కోట్లు. కొంతమంది కేజీఎఫ్ 3 సినిమా బడ్జెట్కు ఈ మొత్తం సరిపోతుందని అంటున్నారు.
ఓటీటీలోకి ఇప్పుడే రాదు..
సినిమా ఓటీటీ హక్కులు అమ్ముడయ్యాయి అంటే, వెంటనే ఓటీటీలోకి వస్తుందని కాదు. సినిమా థియేటర్లలో విడుదలైన తర్వాత, కొన్ని వారాల పాటు ప్రదర్శించబడిన తర్వాత మాత్రమే ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. దీనికి ఇంకా చాలా సమయం పడుతుంది.
గాంధీ జయంతి సందర్భంగా అక్టోబర్ 2న కాంతార : చాప్టర్ 1 విడుదల కాబోతోంది. ఈ సినిమాను ప్రేక్షకులు ఎలా ఆదరిస్తారోనని అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కన్నడ, తెలుగు, తమిళం, హిందీతో సహా పలు భాషల్లో ఈ సినిమా విడుదల కానుంది.