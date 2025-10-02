Kantara: Chapter 1 Review : కాంతార: చాప్టర్ 1 సినిమా రివ్యూ.. దైవం నిజంగా దిగివచ్చిందా?
కాంతార సినిమా ఎలాంటి సంచలనం సృష్టించిందో మనందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు అదే జోష్తో, దర్శకుడు రిషబ్ శెట్టి కాంతార: చాప్టర్ 1 సినిమాతో మన ముందుకు వచ్చారు.
కథా నేపథ్యం:
కాంతార: చాప్టర్ 1 కదంబుల కాలంలో జరిగే కథ. ఒక వైపు అడవిలో నివసించే గిరిజన తెగ, మరోవైపు సిరిసంపదలతో తులతూగే రాజవంశం. రాజు కన్ను అడవిపై, అడవి ప్రజల కన్ను రాజ్యంపై. ఇలా ఒకరిపై ఒకరికి ఆశ కలగడానికి కారణం ఏమిటి? ఆ ఆశ ఎక్కడికి దారితీస్తుంది? అన్నదే ఈ సినిమా కథాంశం. దీనిని సినిమాలోనే చూస్తే బాగుంటుంది.
రిషబ్ శెట్టి అభినయం:
రిషబ్ శెట్టి బెర్మే అనే పాత్రలో కనిపించారు. అడవిని (కాంతార) కాపాడే బాధ్యత అతనిది. సినిమా అంతా రిషబ్ కనిపిస్తారు. ఆయన నటన, ముఖ్యంగా దైవం పాత్రలో ఆయన పెట్టిన శ్రమ కళ్ళకు కట్టినట్లు కనిపిస్తుంది. కాంతారలో దైవం పాత్ర చేసినప్పుడు ఉన్న ఎనర్జీ కంటే ఎక్కువ ఎనర్జీని ఇక్కడ చూపించారు. తెరపై చూస్తున్నప్పుడు రిషబ్ శెట్టిలోకి నిజంగా దైవం వచ్చాడా అనిపిస్తుంది. రిస్క్ తో కూడుకున్న యాక్షన్ సన్నివేశాలను డూప్ లేకుండా చేశారని ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. ఇది ఆయన నిబద్ధతను చూపుతుంది. భావోద్వేగాలను ఎక్కడా తగ్గకుండా, ఎక్కువ కాకుండా అద్భుతంగా పండించారు.
ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక వర్గం:
రుక్మిణి వసంత్ కుందనపు బొమ్మలా అందంగా కనిపించారు. ప్రతి ఫ్రేమ్లో ఆమె ఒక అందమైన పెయింటింగులా అనిపించారు. యువరాణి పాత్రకు ఆమె కంటే మరెవరూ సాటి రారు అనిపించింది. రాజకాలపు దుస్తులు ఆమె అందాన్ని మరింత పెంచాయి. ఆమె పరిణతి చెందిన నటనతో ఆకట్టుకుంది. గుల్షన్ దేవయ్య పోషించిన కులశేఖర పాత్రకు ఇంకొంచెం బట్టితనం జోడించి ఉంటే బాగుండేది. జయరామ్, ప్రమోద్ శెట్టి వంటి వారు తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. ప్రకాష్ తుమినాడ్, దీపక్ రాయ్ పనాజే కామెడీతో నవ్వించడానికి ప్రయత్నించారు. రాకేష్ పూజారి పాత్ర కూడా ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది.
సినిమా విశ్లేషణ (ప్లస్ పాయింట్స్):
సినిమా ఓపెనింగ్ అద్భుతమైన సన్నివేశంతో మొదలవుతుంది. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా కథనం ముందుకు కదులుతుంది. ఇంటర్వెల్ బ్లాక్కు ముందు వచ్చే ఫైటింగ్ సీక్వెన్స్ క్లైమాక్స్ లాంటి ఫీలింగ్ ఇస్తుంది. దీన్నే క్లైమాక్స్ చేయొచ్చు కదా అనిపిస్తుంది. దాని ఫైట్ కంపోజిషన్ చాలా విభిన్నంగా ఉంటుంది. రిషబ్ క్లైమాక్స్ను చాలా బాగా రూపొందించారు. థియేటర్ నుండి బయటకి వచ్చిన తర్వాత మంచి అనుభూతిని ఇస్తుంది. హొంబాలే ఫిల్మ్స్ సినిమాను ఎక్కడా గ్రాండియర్కు లోటు లేకుండా చూసుకుంది. రిషబ్ సాంకేతికంగా సినిమాను చాలా ఉన్నతంగా రూపొందించారు. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ సినిమాకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. పులి, అడవి జంతువులు నిజమైనవేనా అనిపించేలా VFX అద్భుతంగా ఉన్నాయి. అరవింద్ కశ్యప్ సినిమాటోగ్రఫీ కూడా సినిమాకు బలాన్ని చేకూర్చింది. 300-400 శతాబ్దానికి తగ్గట్టుగా కాస్ట్యూమ్స్ను ఉపయోగించారు.
మైనస్ పాయింట్స్:
సంగీతం విషయంలో అజనీష్ లోక్నాథ్ పెద్దగా కొత్తదనం చూపించలేదని చెప్పాలి. కాంతార సినిమాలోని రెండు పాటలనే ఇక్కడ కూడా వాడటం ప్రేక్షకులను కొంత నిరాశపరుస్తుంది. కాంతారలో అన్ని అంశాలు ఎంత అవసరమో అంతే ఉండేవి, అందుకే అది ప్రేక్షకులకు నచ్చింది. కానీ కాంతార: చాప్టర్ 1లో ఫైట్స్ ఎక్కువ డామినేట్ చేసినట్లు అనిపిస్తుంది. కథనాన్ని మరింత గట్టిగా అల్లుకునే అవకాశం రిషబ్కు ఉన్నప్పటికీ, అది జరగలేదనిపిస్తుంది. సినిమాలో వచ్చే యుద్ధ సన్నివేశాలు రాజమౌళి బాహుబలిని గుర్తుచేస్తాయి. "మా ఊరి నుండి అడవికి నడిచి వెళ్లాలంటే ఒక రోజు పడుతుంది" అని మొదట్లో ఒక డైలాగ్ వస్తుంది. కానీ క్లైమాక్స్ సమయానికి కథానాయకుడు క్షణాల్లో ఊరి నుండి అడవికి వెళ్తాడు. ఇలాంటి కొన్ని సన్నివేశాలు లాజిక్ను ప్రశ్నిస్తాయి. కాంతార సక్సెస్ ఫార్ములానే కాంతార: చాప్టర్ 1కి కూడా రిషబ్ వాడారనిపిస్తుంది. కాంతార, కాంతార: చాప్టర్ 1 మధ్య పోలికలను కనిపిస్తుంటాయి. క్లైమాక్స్ కాంతార: చాప్టర్ 2 వస్తుందని సినిమాను ముగించారు.
మొత్తంగా చెప్పాలంటే కాంతార: చాప్టర్ 1 విజువల్గా అద్భుతంగా ఉన్నప్పటికీ, కథనం, సంగీతంలో కాంతార స్థాయిని అందుకోలేకపోయిందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయినప్పటికీ, రిషబ్ శెట్టి నటన, సాంకేతిక విలువల పరంగా చూస్తే సినిమాను ఓ సారి చూడొచ్చు.
రేటింగ్ : 3.0