Kantara Chapter 1 : కాంతార: చాప్టర్ 1కి భారీ స్పందన.. రిషబ్ శెట్టికి గుడి కట్టాలని డిమాండ్.
Kantara Chapter 1 : అక్టోబర్ 2న విడుదలైన కాంతార చాప్టర్ 1 సినిమా నాలుగో రోజు కూడా అన్ని చోట్లా హౌస్ఫుల్ ప్రదర్శనలతో దూసుకుపోతోంది. ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. కన్నడతో పాటు మొత్తం 7 భాషల్లో ఈ సినిమా విడుదలైంది. తమిళం, తెలుగు, హిందీ, మలయాళ ప్రేక్షకులు కూడా కాంతార: చాప్టర్ 1 సినిమాపై పాజిటివ్ రివ్యూలు ఇస్తున్నారు. ప్రజల స్పందనను హోంబలే ఫిలిమ్స్ సంస్థ సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పంచుకుంటోంది. సినిమా చూసి థియేటర్ల నుంచి బయటకు వస్తున్న చాలా మంది రిషబ్ శెట్టి గురించి భావోద్వేగంగా మాట్లాడుతున్నారు.
రిషబ్ శెట్టికి గుడి కట్టి పూజ చేయాలని ఒక అభిమాని చెప్పాడు. ఆ వీడియోను హోంబలే ఫిలిమ్స్ షేర్ చేసింది. "ఏమీ చెప్పలేకపోతున్నాను. చూస్తుంటే ఏడుపొస్తోంది" అని ఒక ప్రేక్షకుడు ఎమోషనల్ అయ్యాడు. "దేవుడి మీద ఒట్టు, మాటలు రావట్లేదు. గొంతు పోయింది" అని మరో అభిమాని చెప్పాడు.
"చాలా ఎమోషనల్ అయ్యాను. చివరికి ఏడుపు మొదలుపెట్టాను" అని ఒక హిందీ ప్రేక్షకుడు చెప్పాడు. ఇది దైవకార్యం అని అభిమానులు వర్ణిస్తున్నారు. నటనకు రిషబ్ శెట్టికి ఆస్కార్ అవార్డు రావాలని కూడా అభిమానులు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. ఈ స్థాయిలో స్పందన లభిస్తున్నందుకు కాంతార చాప్టర్ 1 చిత్ర బృందం చాలా సంతోషంగా ఉంది.
ఈ సినిమాలో రిషబ్ శెట్టితో పాటు రుక్మిణి వసంత్ ముఖ్య పాత్ర పోషించింది. అలాగే, గుల్షన్ దేవయ్య, జయరామ్ కూడా ప్రధాన పాత్రలను పోషించారు. తుళునాడు దైవ కథను ఈ సినిమాలో చూపించారు. బెర్మె అనే పాత్రలో రిషబ్ శెట్టి నటించాడు. సినిమా మేకింగ్ క్వాలిటీకి అభిమానులు ఫిదా అయ్యారు.
కాంతార చాప్టర్ 1 సినిమాను ప్రజలు విపరీతంగా చూస్తుండటంతో భారీ వసూళ్లు వస్తున్నాయి. కేవలం మూడు రోజుల్లోనే ఈ సినిమా రూ. 163 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. నాలుగో రోజు ఆదివారం (అక్టోబర్ 5) కూడా అన్ని చోట్లా హౌస్ఫుల్ అయింది. మరో చాలా రోజులు సినిమా జోరు ఇలాగే కొనసాగనుంది.