Kantara Chapter 1 OTT Release: ముందుగానే ఓటీటీలోకి కాంతారా చాప్టర్ 1! రూ.650 కోట్లు వసూలు చేసిన బ్లాక్ బస్టర్, ఎప్పుడు ఎక్కడ చూడాలో తెలుసుకోండి!
రిషబ్ శెట్టి నటించిన ‘కాంతారా చాప్టర్ 1’ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద 650 కోట్ల వసూళ్లతో సంచలన విజయం సాధించింది. ఇప్పుడు ఈ చిత్రం ముందుగానే ఓటీటీలోకి రానుంది. ఎప్పుడు, ఎక్కడ స్ట్రీమ్ అవుతుందో తెలుసుకోండి.
కాంతారా చాప్టర్ 1 – ఓటీటీలో ముందుగానే రానుంది!
రిషబ్ శెట్టి నటించిన ‘కాంతారా చాప్టర్ 1’ (Kantara Chapter 1) చిత్రం మీరు ఊహించిన దానికంటే త్వరగా ఓటీటీలోకి రానుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకెళ్తున్న ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ₹650 కోట్ల వసూళ్లతో బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది. 2022లో వచ్చిన అసలు ‘కాంతారా’ సినిమాకు ఇది ప్రీక్వెల్ కావడం విశేషం.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా రికార్డులు బద్దలు కొట్టిన పసిడి సినిమా
‘కాంతారా చాప్టర్ 1’ సినిమా విడుదలైనప్పటి నుండి ప్రేక్షకుల నుండి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ అందుకుంటోంది. హోంబలే ఫిలింస్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కూడా రికార్డులు సృష్టిస్తోంది.
ఓటీటీ హక్కుల కోసం భారీ డీల్
ఈ సినిమా ఓటీటీ హక్కుల కోసం భారీ పోటీ నెలకొంది. చివరికి Amazon Prime Video ఈ చిత్రానికి డిజిటల్ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. ఈ డీల్ విలువ ₹125 కోట్లు అని సమాచారం. దీంతో ఇది పోస్ట్ థియేట్రికల్ స్ట్రీమింగ్లో రెండవ అత్యధిక పారితోషికం పొందిన కన్నడ చిత్రంగా నిలిచింది. (మొదటి స్థానం – KGF 2)
ఎప్పుడు, ఎక్కడ స్ట్రీమ్ అవుతుంది?
‘కాంతారా చాప్టర్ 1’ మూవీని Amazon Prime Videoలో స్ట్రీమ్ చేయనున్నారు. OTTPlay నివేదిక ప్రకారం, ఈ చిత్రం 2025 అక్టోబర్ 30 నుండి ఎప్పుడైనా ఓటీటీ అరంగేట్రం చేయవచ్చు. సాధారణంగా థియేట్రికల్ రిలీజ్ తర్వాత నాలుగు వారాల గ్యాప్ ఉంటుంది.
కన్నడ, తెలుగు, తమిళం, మలయాళం వెర్షన్లు ముందుగా రిలీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. హిందీ వెర్షన్ మాత్రం 8 వారాల తర్వాత స్ట్రీమ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
నటీనటులు మరియు చిత్ర బృందం
ఈ చిత్రాన్ని రిషబ్ శెట్టి స్వయంగా రచించి, దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో జయరామ్, రుక్మిణి వసంత్, గుల్షన్ దేవయ్య కీలక పాత్రల్లో నటించారు. విజయ్ కిరగండూర్, చలువేగౌడ నిర్మించిన ఈ చిత్రం విజయదశమి సందర్భంగా అక్టోబర్ 2, 2025న విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద అనేక రికార్డులు బద్దలు కొట్టింది.
ముగింపు
మొత్తం మీద, ‘కాంతారా చాప్టర్ 1’ సినిమా ఇప్పటికే బాక్సాఫీస్లో సంచలనం రేపగా, ఇప్పుడు ఓటీటీలో కూడా అదే హవా కొనసాగనుంది. రిషబ్ శెట్టి అభిమానులు ఇప్పుడు కౌంట్డౌన్ మొదలుపెట్టొచ్చు!