Kantara Chapter 1: ఒకే రోజు ఐదు భాషల్లో.. కాంతార చాప్టర్ 1 ట్రైలర్ రిలీజ్

Highlights

Kantara Chapter 1: రిషబ్ శెట్టి నటిస్తూ, దర్శకత్వం వహించిన కాంతార: చాప్టర్ 1 సినిమా కోసం సినీ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Kantara: రిషబ్ శెట్టి నటిస్తూ, దర్శకత్వం వహించిన కాంతార: చాప్టర్ 1 సినిమా కోసం సినీ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఆ అంచనాలను మరింత పెంచుతూ, సినిమా ట్రైలర్‌ను విడుదల చేయడానికి దేశంలోని అగ్రశ్రేణి స్టార్లు సిద్ధమయ్యారు. బాలీవుడ్ నుంచి హృతిక్ రోషన్, కోలీవుడ్ నుంచి శివ కార్తికేయన్, మాలీవుడ్ నుంచి పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్, టాలీవుడ్ నుంచి ప్రభాస్ ఈ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేయబోతున్నారు. ఇది ఒకేసారి ఐదు భాషల్లో, ఐదుగురు ప్రముఖుల చేతుల మీదుగా విడుదల కావడం విశేషం.

ట్రైలర్ విడుదల వివరాలు

రిషబ్ శెట్టి రూపొందించిన కాంతార: చాప్టర్ 1 సినిమా అక్టోబర్ 2న విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాపై ఉన్న క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. ఇప్పుడు ఈ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల తేదీ ఖరారైంది. సెప్టెంబర్ 22, సోమవారం మధ్యాహ్నం 12:45 గంటలకు ఈ ట్రైలర్ విడుదల కానుంది. చిత్రబృందం ట్రైలర్‌ను ఆయా భాషల ప్రేక్షకులకు దగ్గర చేసేందుకు ఆయా భాషల స్టార్స్‌తో విడుదల చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. తెలుగు ట్రైలర్‌ను మన డార్లింగ్ ప్రభాస్ విడుదల చేయనున్నారు. అలాగే, హిందీ ట్రైలర్‌ను హృతిక్ రోషన్, తమిళ ట్రైలర్‌ను శివ కార్తికేయన్, మలయాళం ట్రైలర్‌ను పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ విడుదల చేస్తారు. కన్నడ ట్రైలర్‌ను మాత్రం కన్నడ కళాభిమానులే విడుదల చేయనున్నారు.

సినిమా గురించి మరిన్ని వివరాలు

ఈ సినిమాను హొంబలే ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌లో చాలా గ్రాండ్‌గా నిర్మించారు. ఇప్పుడు ట్రైలర్ విడుదల కూడా అదే స్థాయిలో ప్లాన్ చేశారు. ట్రైలర్ విడుదలైన తర్వాత సినిమాపై హైప్ మరింత పెరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం మొదటి సినిమా కాంతారకు ప్రీక్వెల్. ఇందులో భక్తి, కళ, శక్తి అనే మూడు అంశాలు ప్రధానంగా ఉంటాయి. ఈ సినిమాలో రిషబ్ శెట్టితో పాటు రుక్మిణి వసంత్, గుల్షన్ దేవయ్య వంటివారు కీలక పాత్రలు పోషించారు. సినిమాకు బి. అజనీష్ లోకనాథ్ సంగీతం అందించారు, అరవింద్ ఎస్. కశ్యప్ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. అలాగే, ప్రగతి శెట్టి వస్త్రాల రూపకల్పన బాధ్యతలు నిర్వహించారు.

