Kantara Chapter 1: 'కాంతార చాప్టర్ 1' రికార్డు కలెక్షన్లు తొలి వీకెండ్లోనే రూ. 335 కోట్లు వసూలు
కన్నడ స్టార్ రిషబ్ శెట్టి హీరోగా నటించి, దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం 'కాంతార: చాప్టర్ 1' బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. ఈ సినిమా విడుదలైన తొలి వీకెండ్లోనే (నాలుగు రోజుల్లో) ఏకంగా రూ. 335 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించి రికార్డు సృష్టించింది. ఈ విషయాన్ని చిత్ర యూనిట్ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
ముఖ్యాంశాలు:
సంచలన వసూళ్లు: తొలి వీకెండ్లోనే రూ. 335 కోట్లు వసూలు చేయడం ద్వారా కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమ (శాండల్వుడ్) చరిత్రలో 'కేజీఎఫ్ 2' తర్వాత అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన రెండవ అతిపెద్ద చిత్రంగా 'కాంతార: చాప్టర్ 1' నిలిచింది.
సింగిల్ డే రికార్డు: ఆదివారం రోజున ఈ సినిమా అత్యధిక సింగిల్ డే కలెక్షన్ను నమోదు చేసి ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది.
పాన్ ఇండియా సక్సెస్: ఈ చిత్రం కేవలం కన్నడ వెర్షన్లోనే కాకుండా, తెలుగు, హిందీ, తమిళం, మలయాళం వెర్షన్లలో కూడా అద్భుతమైన వసూళ్లను సాధిస్తూ సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
నిర్మాణ సంస్థ: విజయ్ కిరగందూర్ సారథ్యంలోని హోంబలే ఫిల్మ్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించింది.
తారాగణం: రిషబ్ శెట్టితో పాటు రుక్మిణి వసంత్, గుల్షన్ దేవయ్య, జయరామ్ వంటి నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.
ట్రేడ్ అంచనా: దైవత్వం, యాక్షన్ అంశాలు కలగలిసిన ఈ చిత్రం దీపావళి పండుగ వరకు కూడా భారీ వసూళ్లను నమోదు చేస్తుందని ట్రేడ్ అనలిస్టులు అంచనా వేస్తున్నారు.