Kantara: Chapter 1 : ఆస్ట్రేలియాలో కాంతార: చాప్టర్ 1 కొత్త రికార్డు.. ఈ ఏడాది ఏ భారతీయ సినిమా కూడా చేయని ఘనత
Kantara: Chapter 1: కాంతార: చాప్టర్ 1 సినిమా కేవలం భారతదేశంలోనే కాకుండా ఇతర భాషల్లోనూ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అద్భుతమైన వసూళ్లను సాధిస్తోంది. ఈ సినిమా ముంబై, చెన్నై, హైదరాబాద్తో సహా దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలలో మంచి కలెక్షన్లు రాబడుతోంది. ఇప్పుడు కాంతార : చాప్టర్ 1 సినిమా ఆస్ట్రేలియాలో ఒక కొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఈ ఏడాది ఏ భారతీయ చిత్రం కూడా చేయని రికార్డును ఈ సినిమా నెలకొల్పడం విశేషం. ఈ విషయాన్ని హోంబలే ఫిలింస్ సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించింది.
కాంతార : చాప్టర్ 1 సినిమా భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 30 దేశాలలో ఒకేసారి విడుదలైంది. ఆస్ట్రేలియాలోని కన్నడిగులు ఈ సినిమాను చాలా ఇష్టపడి చూశారు. కన్నడతో పాటు, ఈ చిత్రం ఇంగ్లీష్ భాషలో కూడా చూసేందుకు అందుబాటులో ఉంది. దీంతో ఆస్ట్రేలియన్ ప్రేక్షకులు కూడా ఈ సినిమా పట్ల ఆకర్షితులయ్యారు. ఇది సినిమా విజయానికి బాగా తోడ్పడింది. రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహించి, నటించిన ఈ సినిమా కంటెంట్కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు దక్కాయి.
ఈ ఏడాది భారతదేశంలో అనేక సూపర్ హిట్ చిత్రాలు విడుదలయ్యాయి. ఈ చిత్రాలన్నిటి రికార్డులను కాంతార: చాప్టర్ 1 సినిమా అధిగమించింది. 2025లో ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై అత్యధిక గ్రాస్ కలెక్షన్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రంగా ఈ సినిమా ఘనత సాధించింది. ఈ సమాచారాన్ని హోంబలే ఫిలింస్ వెల్లడించింది. అయితే, ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసింది అనే దానిపై వారు స్పష్టమైన సమాచారం ఇవ్వలేదు. ఈ అరుదైన రికార్డు కాంతార సినిమాకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో లభించిన ఆదరణకు నిదర్శనం.
కేరళలో కూడా కాంతారా: చాప్టర్ 1 సినిమా అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరుస్తోంది. ఈ సినిమా కేరళ ప్రాంతంలో 55 కోట్ల రూపాయల గ్రాస్ కలెక్షన్లు సాధించిందని చిత్ర బృందం సమాచారం అందించింది. ఒక కన్నడ చిత్రం కేరళలో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో వసూలు చేయడం నిజంగా విశేషం. ఇది కాంతార సినిమా కంటెంట్ బలంతో భాషా సరిహద్దులను చెరిపివేసిందని నిరూపిస్తుంది. ప్రస్తుతం సినిమా మొత్తం కలెక్షన్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 700 కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. ఈ విజయం కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమకు గర్వకారణంగా నిలిచింది.