Kantara: Chapter 1 : కాంతార: చాప్టర్ 1 బాక్సాఫీస్ రికార్డులు.. 12 రోజుల్లోనే రూ.700 కోట్ల వైపు దూకుడు
Kantara: Chapter 1 : రిషబ్ శెట్టి నటించి, దర్శకత్వం వహించిన కాంతార: చాప్టర్ 1 సినిమా కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. ఈ సినిమా వారం రోజుల్లోనే కాదు, వీక్ డేస్లోనూ తగ్గుదల లేకుండా ముందుకు దూసుకుపోతోంది. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు రూ.700 కోట్ల క్లబ్కు చేరువ కావడం విశేషం. అతి త్వరలోనే దీపావళి పండుగ సందర్భంగా వరుస సెలవులు వస్తుండటంతో కాంతార ఏకంగా వెయ్యి కోట్ల రూపాయల క్లబ్లోకి చేరడం ఖాయమని ట్రేడ్ పండితులు చెబుతున్నారు.
కాంతార: చాప్టర్ 1 సినిమా అక్టోబర్ 2న విడుదలైంది. కేవలం 12 రోజుల్లోనే ఈ చిత్రం భారీ వసూళ్లు చేసింది. సినిమా విడుదలైన 11 రోజుల లెక్కల ప్రకారం, ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 655 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసింది. 12వ రోజు కలెక్షన్లు కూడా కలిపితే, మొత్తం కలెక్షన్ రూ.700 కోట్ల మార్కుకు చేరువవుతుంది. కేవలం 12 రోజుల్లోనే ఇంత పెద్ద మొత్తంలో వసూళ్లు రాబట్టడం కన్నడ సినిమా చరిత్రలో ఒక సంచలనం అనే చెప్పాలి.
కాంతార: చాప్టర్ 1 సినిమా ఇండియాలో మొత్తం రూ.438 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ మొత్తం కలెక్షన్లలో కన్నడ వెర్షన్ ద్వారా రూ.138 కోట్లు రాగా, హిందీ వెర్షన్ ద్వారా ఏకంగా రూ.144.5 కోట్లు వసూలు అయ్యాయి. హిందీ వెర్షన్ వసూళ్లు కన్నడ వెర్షన్ వసూళ్ల కంటే ఎక్కువగా ఉండటం ఈ సినిమా ప్రత్యేకతను తెలియజేస్తుంది. హిందీ ప్రేక్షకుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటం దీనికి ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు.
ఈ సినిమా రెండో సోమవారం కూడా అద్భుతమైన వసూళ్లు రాబట్టింది. కాంతార రెండో సోమవారం రోజున ఏకంగా రూ.19 కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది. ఒక సినిమా వారం రోజుల్లో అందులోనూ రెండో సోమవారం రోజున ఇంత భారీ మొత్తంలో వసూళ్లు సాధించడం మామూలు విషయం కాదు. ఈ ప్రదర్శన కన్నడిగులకు ఎంతో గర్వకారణం.
హిందీ ప్రేక్షకుల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సినిమా హిందీలో భారీ కలెక్షన్లు సాధించింది. అయితే, ఉత్తర భారతదేశంలో ఈ చిత్రానికి సరైన ప్రమోషన్ దొరకలేదనే విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఆ ప్రాంతంలో సినిమాను మరింత గ్రాండ్గా ప్రచారం చేసి ఉంటే, కలెక్షన్లు ఇంకో స్థాయిలో ఉండేవని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. దీపావళి సెలవులు కూడా దీనికి బాగా కలిసొచ్చే అవకాశం ఉంది.