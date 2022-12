Bigg Boss: నాగార్జున బాటలోనే కమల్ హాసన్.. షాకింగ్ డెసిషన్..?

X Bigg Boss: నాగార్జున బాటలోనే కమల్ హాసన్.. షాకింగ్ డెసిషన్..? Highlights Bigg Boss: నాగార్జున బాటలోనే కమల్ హాసన్.. షాకింగ్ డెసిషన్..?

Bigg Boss: 2017లో కమల్ హాసన్ తమిళ్ బిగ్ బాస్ కి హోస్ట్ గా మారినప్పటినుంచి ఈ షోకి మంచి స్పందన వచ్చింది. ఈ మధ్యనే ఐదు సీజన్లు పూర్తిచేసుకుని ఆరవ సీజన్ కూడా విజయవంతంగా నడుస్తోంది. మరోవైపు హిందీలో ఇప్పటికే బోలెడు సీజన్లు విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ బిగ్ బాస్ హిందీకి హోస్ట్ గా వ్యవహరిస్తుంటారు. ఇక తెలుగులో నాగార్జున, మలయాళం లో మోహన్ లాల్ మరియు కన్నడలో సుదీప్ బిగ్ బాస్ హోస్ట్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. అయితే మిగతా భాషలతో పోలిస్తే తెలుగు బిగ్ బాస్ షో రేటింగ్ మాత్రం ప్రతి సీజన్ కి తగ్గిపోతూ వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే తెలుగు బిగ్ బాస్ హోస్ట్ గా వ్యవహరిస్తున్న నాగార్జున షో నుంచి తప్పుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు నాగార్జున లాగా కమల్ హాసన్ కూడా తమిళ్ బిగ్ బాస్ నుంచి తప్పుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లుగా టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇప్పటికే కమల్ హాసన్ సినిమాలతో పాటు రాజకీయాలలో కూడా బిజీగా ఉన్నారు. అందుకే కమల్ హాసన్ ఇక బిగ్ బాస్ కి గుడ్ బై చెప్పాలని అనుకుంటున్నారని తెలుస్తోంది.

అయితే దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన ఇంకా వెలువడలేదు. తెలుగు బిగ్ బాస్ మూడో సీజన్ నుంచి మొన్న పూర్తయిన ఆరవ సీజన్ వరకు నాగార్జుననే హోస్ట్ గా వ్యవహరించారు. నాగార్జున హోస్టింగ్ పై విభిన్న రెస్పాన్స్ వస్తున్నప్పటికీ నాగార్జున సడన్ గా ఇలా హోస్ట్ నుంచి తప్పుకోవటం తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా షాకింగ్ గానే ఉంది. ఒకవేళ కమల్ హాసన్ కూడా తప్పుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటే తమిళ్ ప్రేక్షకులకు కూడా అది పెద్ద షాక్ ఇస్తుందని చెప్పవచ్చు.