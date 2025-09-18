Lokah: చాప్టర్ 1' 2025లో 12వ బిగ్గెస్ట్ హిట్
Highlights
కల్యాణి ప్రియదర్శన్ 'లోకహ్: చాప్టర్ 1' 2025లో 12వ బిగ్గెస్ట్ హిట్ 2025 సంవత్సరం ఇప్పటికే బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ద చర్చకు దారితీస్తోంది.
2025లో బాక్సాఫీస్లో కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు జరుగుతున్నాయి. గత కొద్ది కాలంగా పుష్ప 2 లేదా కల్కి 2898 ఏడీ లాంటి సౌత్ సినిమాలు బాగా ఆడాయి. అవి హిందీ సినిమాలను దాటి కొత్త రికార్డులు సృష్టించాయి.
కానీ, 2025లో సీన్ మారింది! ఈ సంవత్సరం ఇప్పటివరకు అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన టాప్ 12 సినిమాలలో, సగానికి పైగా సినిమాలు హిందీవే ఉన్నాయి. ఇది బాలీవుడ్కి ఒక పెద్ద విజయం.
అయితే, ఈ హిందీ సినిమాల హవా మధ్య, కల్యాణి ప్రియదర్శన్ నటించిన ‘లోకహ్ చాప్టర్ 1 - చంద్ర’ అనే సౌత్ సినిమా కూడా తన స్థానాన్ని నిలుపుకుంది. ఇది 2025లో 12వ అతిపెద్ద హిట్గా నిలిచింది, ఇది నిజంగా ఒక గొప్ప విషయం.
Next Story