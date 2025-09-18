Kalki 2898 AD Sequel: కల్కి సీక్వెల్ నుంచి దీపికా పదుకొనే అవుట్
ప్రభాస్ హీరోగా, నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన కల్కి 2898 AD దేశవ్యాప్తంగా ఘన విజయాన్ని సాధించింది. విజువల్స్, కథ, నటీనటులు అన్నీ కలిసి ఈ సినిమాను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి. సహజంగానే సీక్వెల్పై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి.
అయితే తాజా సమాచారం ప్రకారం ఈ సీక్వెల్లో హీరోయిన్గా నటించిన దీపికా పదుకొనే ఇక భాగం కాబోరని ప్రొడక్షన్ టీమ్ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
టీమ్ స్టేట్మెంట్లో –
“దీపికా మొదటి భాగంలో అద్భుతంగా పనిచేశారు. కానీ సీక్వెల్ కోసం కావాల్సిన క్రియేటివ్ సహకారం కొనసాగలేదు. కల్కి 2898 AD లాంటి సినిమా సమయం, అంకితభావం ఎక్కువగా కోరుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేము ముందస్తుగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఆమె భవిష్యత్తు ప్రాజెక్టులకు మా శుభాకాంక్షలు” అని తెలిపారు.
ప్రస్తుతం దీపికా తల్లిగా మారడంతో షూటింగ్ టైమింగ్లలో మార్పులు కావడం, అలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్కి అవసరమైన ఫ్లెక్సిబిలిటీ అందకపోవడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది.
ఇక సీక్వెల్లో కొత్త హీరోయిన్ ఎవరు అన్న చర్చ మొదలైంది. అభిమానులు ఆసక్తిగా యూనిట్ అధికారిక ప్రకటన కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో సీక్వెల్ ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. మరింత భారీ స్థాయిలో, విశాలమైన విజువల్స్తో నాగ్ అశ్విన్ తెరకెక్కించనున్నట్టు సమాచారం.
దీపికా అవుట్ అయ్యిందనే వార్తతో అభిమానుల్లో కొత్త ఊహాగానాలు ఊపందుకున్నాయి.