Kalki 2 Shooting Update.. ప్రభాస్ డేట్స్ ఫిక్స్! 'భైరవ' సెట్స్లోకి వచ్చేది ఎప్పుడంటే?
ప్రభాస్ అభిమానులకు శుభవార్త! నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ‘కల్కి 2’ షూటింగ్ ఫిబ్రవరి నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ప్రభాస్ డేట్స్ మరియు సినిమా విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్కు అదిరిపోయే న్యూస్! బాక్సాఫీస్ వద్ద వెయ్యి కోట్ల వసూళ్లతో ప్రభంజనం సృష్టించిన ‘కల్కి 2898 AD’ సీక్వెల్ ‘కల్కి 2’ గురించి లేటెస్ట్ అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఇప్పటికే ‘ది రాజా సాబ్’తో థియేటర్లలో సందడి చేస్తున్న ప్రభాస్, ఇప్పుడు తన మోస్ట్ అవైటెడ్ సీక్వెల్ కోసం రంగం సిద్ధం చేసుకున్నారు.
షూటింగ్ షెడ్యూల్ వివరాలు:
దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ ఈ భారీ ప్రాజెక్టును పట్టాలెక్కించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.
ప్రారంభం: ఫిబ్రవరి నుంచే ‘కల్కి 2’ షూటింగ్ అధికారికంగా ప్రారంభం కానుంది.
ప్రభాస్ ఎంట్రీ: ప్రస్తుతం ‘ఫౌజీ’, ‘స్పిరిట్’ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న ప్రభాస్, మార్చి తర్వాత కల్కి సెట్స్లోకి అడుగుపెట్టనున్నారు.
ప్రీ-ప్రొడక్షన్: వైజయంతీ మూవీస్ ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ (VFX) మరియు సెట్ వర్క్స్ వేగంగా జరుగుతున్నాయి.
సీక్వెల్పై భారీ అంచనాలు:
మహాభారత గాథను ఫ్యూచరిస్టిక్ సైన్స్ ఫిక్షన్తో ముడిపెట్టిన విధానం పార్ట్ 1లో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది. సెకండ్ పార్ట్లో మరిన్ని ఆసక్తికర అంశాలు ఉండబోతున్నాయి:
- కర్ణ vs అశ్వత్థామ: ప్రభాస్ (కర్ణ), అమితాబ్ బచ్చన్ (అశ్వత్థామ) మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు ఈసారి మరింత పవర్ఫుల్గా ఉండనున్నాయి.
- సుప్రీమ్ యాస్కిన్ హవా: కమల్ హాసన్ పోషించిన యాస్కిన్ పాత్ర ఈ సీక్వెల్లో పూర్తి స్థాయిలో విశ్వరూపం చూపించబోతోంది.
- ద్విపాత్రాభినయం: భైరవగా, కర్ణగా ప్రభాస్ చూపించబోయే వేరియేషన్స్ సినిమాకు హైలైట్గా నిలవనున్నాయి.
ప్రభాస్ జెట్ స్పీడ్:
సినిమాల ఫలితంతో సంబంధం లేకుండా ప్రభాస్ వరుస ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేస్తున్నారు. సంక్రాంతికి విడుదలైన ‘ది రాజా సాబ్’లో వింటేజ్ ప్రభాస్ను చూసి మురిసిపోయిన అభిమానులు, ఇప్పుడు ‘కల్కి 2’ అప్డేట్తో పండగ చేసుకుంటున్నారు. నాగ్ అశ్విన్ ఇప్పటికే కొంత భాగం షూటింగ్ను పార్ట్ 1 సమయంలోనే పూర్తి చేయడంతో, ఈసారి గ్రాఫిక్స్ పనులకు ఎక్కువ సమయం కేటాయించనున్నారు.