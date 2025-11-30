Prabhas : ప్రభాస్ రూ.300కోట్ల సినిమాలో షారూఖ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎంట్రీ..వంగా ప్లాన్ మామూలుగా లేదు
Prabhas : ప్రభాస్ తన కెరీర్లో మరో భారీ హిట్తో సాలిడ్ కంబ్యాక్ ఇవ్వడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. 2024 తర్వాత ఆయన నుంచి కొత్త చిత్రం విడుదల కానప్పటికీ, వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో అంటే జనవరి 9, 2026న ది రాజా సాబ్ విడుదల కానుంది. మరోవైపు, ఆయన కమిట్ అయిన అతిపెద్ద ప్రాజెక్టులలో సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రాబోతున్న స్పిరిట్ ఒకటి. ఈ 300 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ సినిమాపై ప్రస్తుతం పనులు మొదలయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే ఈ సినిమాలో ఒకరి తర్వాత ఒకరు స్టార్ నటులు చేరుతున్నారనే వార్తలు ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. తాజాగా అందిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ సూపర్స్టార్ షారుఖ్ ఖాన్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్గా పేరుగాంచిన నటి కాజోల్ ఎంట్రీ ఖరారైంది.
ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్లో రాబోతున్న స్పిరిట్ బడ్జెట్ సుమారు రూ.300 కోట్లుగా ఉంది. ఇది సందీప్ రెడ్డి వంగాకు కూడా ఒక ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టు. గతంలో యానిమల్ (రూ.915 కోట్ల కలెక్షన్) వంటి బ్లాక్బస్టర్ ఇచ్చిన వంగా, ఈసారి ప్రభాస్తో పనిచేయనుండటంపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
తాజా నివేదిక ప్రకారం.. ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగా సినిమాలో ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి కాజోల్ నటించనుంది. కాజోల్ వంటి సీనియర్, పాపులర్ నటి ఈ చిత్రంలో భాగం కావడం అనేది సౌత్ ఇండియన్ సినిమా, బాలీవుడ్ మధ్య ఒక ముఖ్యమైన క్రాస్ ఓవర్ మూమెంట్గా సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. స్పిరిట్ ఇప్పటికే మల్టీ-స్టారర్ సినిమాగా మారింది. గతంలో రణబీర్ కపూర్ కూడా ఈ సినిమాలో భాగం కాబోతున్నాడనే వార్త వచ్చింది.
ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గా తృప్తి డిమ్రీ నటిస్తోంది. వీరితో పాటు వివేక్ ఒబెరాయ్, ప్రకాష్ రాజ్ వంటి సీనియర్ నటులు కూడా కాస్ట్లో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ హైదరాబాద్లో జరుగుతోంది. ఆ తర్వాత థాయ్లాండ్, మెక్సికో వంటి అంతర్జాతీయ లొకేషన్లలో కూడా చిత్రీకరణ జరగనుంది.
సినిమా స్కేల్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈ ప్రాజెక్ట్ పనులు దాదాపు ఒక సంవత్సరం పాటు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఈ భారీ కాస్టింగ్ కారణంగా, స్క్రీన్ టైమ్ విషయంలో వంగా ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. కాజోల్, షారుఖ్ ఖాన్ కలయిక బాలీవుడ్లో అత్యంత విజయవంతమైన జోడీల్లో ఒకటి. వీరిద్దరూ కలిసి నటించిన సినిమాలు చాలా వరకు హిట్లు, సూపర్ హిట్లుగా నిలిచాయి. కుచ్ కుచ్ హోతా హైలో రాహుల్-అంజలి జోడీని అభిమానులు ఇప్పటికీ మరచిపోలేరు. అందుకే కాజోల్ను షారుఖ్ ఖాన్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్గా తరచుగా అభివర్ణిస్తుంటారు.